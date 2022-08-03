Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da sıkı maske zorunluluğu geliyor /03 Ağustos 2022 19:31

Almanya'da sıkı maske zorunluluğu geliyor

Almanya'da corona vakalarının kış aylarında daha da artması bekleniyor. Bu noktada hükümet 1 Ekim 2022'den itibaren yeni tedbirleri hayata geçirecek. Kapanmanın olmadığı ancak sıkı maske kurallarının yer aldığı bir bildiri yayınlandı.

Almanya'da sıkı maske zorunluluğu geliyor


Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve Adalet Bakanı Marco Buschmann sonbaharda Almanya genelinde başlayacak tedbirler üzerinde anlaştılar. 

Lauterbach, “Almanya, bir sonraki Corona kışına önceki yıllara göre daha iyi hazırlanmalı. Bunun için 7 maddelik bir plan geliştirdik. IfSG'de üzerinde anlaşmaya varılan ayarlamalar, Corona sonbahar stratejisini uygulamaya yönelik bu planın bir parçasıdır. Yeni aşılar içeren bir aşı kampanyası, güncel verilerle pandemi radarı, test ve tedavi konseptleri, huzurevleri için koruma konseptleri ve koruyucu önlemler için yasal olarak güvenli bir çerçeve: onlarla çalışabiliriz. " açıklamasını yaptı.


Salgını ciddiye almaya devam ettiklerini belirten Marco Buschmann, "Salgını ve temel hakları ciddiye alıyoruz. Özgürlük üzerinde ancak gerekli olduğu takdirde kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle konseptimiz karantinaları ve sokağa çıkma yasaklarını reddediyor. Bunun yerine, aynı anda hem etkili hem de makul olan önlemlere güveniyoruz.” dedi.

Yeni kurallar 1 Ekim 2022'den 7 Nisan 2023'e tarihleri arasında uygulanacak. Kurallar şu şekilde olacak; 

"Yerel toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu. Halka açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu. Belirli toplum tesislerinde (örneğin sığınmacıların barındığı tesisler, gözaltı tesisleri, çocuk evleri) ve ayrıca okullarda ve gündüz bakım merkezlerinde test yapma zorunluluğu. Yüz yüze öğretimde, okullarda (5. öğretim yılından itibaren) ve diğer eğitim kurumlarında maske takmak zorunludur. Minimum 1,5 m mesafenin korunamadığı açık hava etkinliklerinde ve ayrıca halka açık kapalı alanlardaki etkinliklerde maske takılması zorunludur. O zaman test edilen, iyileşen ve aşılananlar için istisna olmamalı.




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