Almanya'da sinagoga silahlı saldırı!

Almanya silahlı saldırı ile sarsıldı. Das Bild gazetesinin haberine göre, silahlı bir kişi Halle şehrinde sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirdi.





YAHUDİLER İÇİN EN KUTSAL GÜN: YOM KİPUR





Saldırı esnasında çok sayıda Yahudi, Yom Kipur (Kefaret Günü) için sinagogda ibadet ediyordu.





Saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti.





Makineli tüfekle sağa sola ateş açan saldırganın Yahudi mezarlığına el bombası attığı kaydedildi.





Polis en az iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının fâilini yakalamak için operasyon başlattı.





"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ





Polis, silahlı saldırganın koşarak bölgeden uzaklaştığını belirtti.





Polis yetkilileri bölgede "acil durum" ilan ettiklerini belirterek, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ya da güvenli bir bölge seçmeleri uyarısında bulundu.







Alman polisi saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırganın Leipzig şehri yönüne doğru kaçtığı belirtilmişti.







Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.





Görgü şahitleri saldırıdan hemen önce sinagoga el bombası atıldığını, makineli tüfek kullanıldığını söyledi.





KEFARET GÜNÜ NEDİR?





Yom Kipur, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip gündür. Yahudiler genel olarak bugün 25 saatlik bir oruç tutar ve günün büyük kısmını sinagogda geçirir.





Yom Kipur, Yahudilikteki On Pişmanlık Günü'nü (Yamin Nora'im) tamamlar. Yom Kipur, Tişri ayının onuncu günüdür.





Gün boyunca toplu olarak insanlar tövbe eder ve Yom Kipur sonunda kişiler kendilerini arınmış olarak hisseder.





2019 yılında "Yom Kipur" 8-9 Ekim tarihlerindeydi.



