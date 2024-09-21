Almanya'da sınır kontrollerinin ilk bilançosu

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da kara sınırlarındaki kontrollerin genişletilmesi sonrasında batı sınırlarından ülkeye izinsiz bir şekilde girmeye çalışan 182 kişi tespit edildi.



Almanya'da iç güvenliğin korunması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında güney ve doğu sınırlarındaki mevcut kontroller Pazartesi gününden itibaren batı sınırlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Die Welt gazetesinin Pazar baskısı Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, hudutlardan sorumlu Federal Polis Pazartesi ile Perşembe günleri arasında ülkenin batısındaki sınırlarda sadece 182 düzensiz göçmen tespit etti. Söz konusu 182 kişiden 100'ü Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'ya geri gönderildi.



Sınırlarda kontrollerin genişletilmesi talimatını veren Almanya İçişleri Bakanlığı, Die Welt'in haberinde yer verdiği sayılara ilişkin yorum yapmadı. Gazete, Pazartesi ile Perşembe günleri arasında yapılan iltica başvuru sayısını da Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) dayanarak 3 bin 626 olarak duyurdu. Bir önceki hafta ise BAMF'ın bu sayıyı 3 bin 581, iki hafta önce ise 3 bin 63 olarak kayda geçtiği belirtildi.

Solingen'de Ağustos ayında düzenlenen şehir festivalinde Suriyeli bir radikal İslamcı sığınmacı bıçakla saldırarak üç kişiyi öldürmüştü. Saldırı sonrasında kentte düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar biraraya gelerek dayanışma sergilemişti. O etkinliklerden birinde, kadınlar arkadan görülüyor. Karşıda da anma konuşmalarının düzenlendiği bir sahne ve mikrofon dikkat çekiyor. Solingen'de Ağustos ayında düzenlenen şehir festivalinde Suriyeli bir radikal İslamcı sığınmacı bıçakla saldırarak üç kişiyi öldürmüştü. Saldırı sonrasında kentte düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar biraraya gelerek dayanışma sergilemişti. O etkinliklerden birinde, kadınlar arkadan görülüyor. Karşıda da anma konuşmalarının düzenlendiği bir sahne ve mikrofon dikkat çekiyor.



Pazartesi kara sınırlarının tamamında kontroller başladı



16 Eylül Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın güney ve doğu sınırlarına ilaveten batı komşularıyla sınırlarında da kısmi kontroller başlatıldı. Buna göre, Almanya'nın bütün komşu ülke sınırlarında Federal Polis şüphe üzerine araç ve kişileri durdurarak kimlik ve araç kontrolleri yapabiliyor.



Avusturya ve Polonya'dan, bunun açık sınırlar prensibine dayalı Schengen Bölgesi uygulamasının ihlali eleştirisi gelirken, söz konusu kısmi seyyar kontrollerin şimdilik Mart 2025 ortasına kadar uygulanması öngörülüyor.



Almanya'da düzensiz göçle mücadele uzun süredir gündemin ana başlıklarından birini oluşturuyor.



Haziran ayında Mannheim'da bir Afgan sığınmacının genç bir polis memurunu, Ağustos ayında da Suriyeli bir sığınmacının Solingen kentinde üç kişiyi bıçaklayarak katletmesi ve şüphelilerin radikal İslamcı bağlantıları bulunması sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Nancy Faeser, bir güvenlik paketi hazırlamıştı. Bu paket kapsamında hem terörle hem de düzensiz göçle mücadele amaçlı Almanya'nın bütün kara sınırlarında 16 Eylül Pazartesi itibariyle kontroller başlatılmıştı.



Almanya çok sayıda düzensiz göçmenin giriş yaptığı Avusturya sınırında yaklaşık 9 yıldır sınırlarda kontroller yapıyor. Bir yıl önce de düzensiz göç rotasının kaydığı doğu komşularla sınırlarda seyyar kısmi kontroller başlatılmıştı. Buralarda kontrollerin başladığı Ekim 2023'ten bu yana 52 bin düzensiz göçmenin yakalandığı, 30 bin göçmenin de geri gönderildiği belirtiliyor. Bu hafta başından itibaren kontroller, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa ile ilaveten Danimarka sınırını da kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. Almanya'nın 3 bin 900 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor.