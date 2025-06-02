Almanya'da sınırdan geri çevirmelere mahkeme engeli

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın başkenti Berlin'de idari mahkeme, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in talimatıyla 7 Mayıs'ta başlatılan sınır kontrolleri çerçevesinde sığınmacıların ülkeye alınmadan geri çevrilmesini hukuka aykırı buldu.



Mahkeme, sığınmacılar hakkında "Dublin prosedürü" uygulanmadan sınır dışı etmenin yasalara aykırı olduğunu belirtirken, Almanya topraklarında sığınma talebinde bulunan kişilerin geri çevrilmeden önce Avrupa Birliği'nin Dublin düzenlemesi çerçevesinde hangi ülkenin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hüküm, sınır kontrollerinin sertleştirilmesinden bu yana verilen ilk yargı kararı oldu.



Karar, 9 Mayıs'ta Frankfurt Oder kentinden Polonya'ya geri gönderilen üç Somalili sığınmacının başvurusu üzerine alındı.



Dava konusu olayda, Polonya'dan trenle Almanya'ya giriş yapan iki erkek ve bir kadın olmak üzere üç Somalili, 9 Mayıs'ta Brandenburg eyaletinde yer alan Frankfurt (Oder) tren garında federal polis tarafından durduruldu. Üçü de Almanya'da iltica talebinde bulunmak istediklerini belirtmesine rağmen aynı gün içinde, giriş yaptıkları Polonya'nın "güvenli ülke" olduğu gerekçesiyle Polonya'ya geri gönderildi.



Karar emsal teşkil edecek



Mahkeme ayrıca her ne kadar verilen kararın sadece davacı üç kişi için geçerli olduğuna vurgu yapsa da bu tür geri çevirmeleri genel olarak hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Ayrıca mahkeme, Alman hükümetinin Dublin düzenlemesini olağanüstü hâl gerekçesiyle askıya alma yetkisi bulunmadığını ve kamu düzenine yönelik bir tehdit de ortaya konulmadığını belirtti.



Berlin İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın kesin olduğu ve temyiz edilemeyeceği bildirildi.



Mahkeme sözcüsü, söz konusu kararın, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in göreve geldikten sonra başlattığı yeni sınır kontrol uygulamasına ilişkin verilen ilk yargı kararı olduğunu belirtti.



CSU'lu politikacı Dobrindt, Mayıs ayı başında göreve başlamasından kısa bir süre sonra sınır kontrollerinin artırılması ve sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi yönünde talimat vermişti.



Bakanın, sınır kontrollerinin geçici olduğunu ve özellikle çocuklar ile hamile kadınlar gibi hassas grupları kapsamadığını açıklamasına rağmen uygulama hukukçular tarafından tartışmalı olarak değerlendiriliyordu.



Dobrint'ten tepki



İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin Mahkemesi’nin verdiği kararın sadece bireysel bir olayla sınırlı olduğunu savundu. Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Biz geri çevirmelere devam edeceğiz" diyen Dobrindt, asıl kararın ana davada verileceğine dikkat çekti. Mahkemenin daha ayrıntılı gerekçelendirme istediğini, bunun da sağlanacağını belirtti.



Dobrindt ayrıca, üç Somalili’nin farklı günlerde üç kez sınırı geçmeye çalıştığını, ancak sadece üçüncü denemelerinde sığınma talebinde bulunduklarını ifade etti.