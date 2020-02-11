Almanya'da siyasi deprem





ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de yaşanan siyasi deprem, CDU Lideri Kramp Karrenbauer’i vurdu. 7 Aralık 2018’de iki rakibine karşı delegelerin yüzde 51.8 oylarıyla CDU Genel Başkanı seçilen Kramp Karrenbauer, bir yıl geçmesine rağmen parti içinde otorite sağlayamadı. Uzun süredir “Partiyi yönetemiyor” eleştirilerine hedef olan Kramp Karrenbauer, anketlerde de sürekli oy kaybediyordu. Gaflarıyla da gündemden düşmeyen CDU Lideri için Thüringen Eyaleti’nde partisine söz geçirememek, bardağı taşıran son damla oldu. Bugün yapılan parti meclisi toplantısında gelecek seçimlerde başbakan adayı olmaktan vazgeçtiğini açıklayan Kramp Karrenbauer’in bu konuda Başbakan Angela Merkel’e bir bilgi vermediğini söyledi.





SAVUNMA BAKANI KALIYOR

Parti içinden de destek bulamayan CDU Lideri Kramp Karrenbauer’in yaz mevsiminde partisinin başbakan adayı seçimini organize edeceği, parti genel başkanlığı ve başbakan adaylığının bir elde olması gerektiğini düşündüğü için parti başkanlığını da devredeceği kaydedildi. Ancak Kramp Karrenbauer, Savunma Bakanı olarak kalmaya devam etmek istiyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Kramp Karrenbauer’in Savunma Bakanı olarak Başbakan Angela Merkel’in tam desteğine sahip olduğunu söyledi.





GAFLARI BİTİRDİ

Kramp Karrenbauer kamuoyunda gaflarıyla da eleştirilerin hedefindeydi. Genel Başkan seçildikten kısa bir süre sonra Berlin’deki cinsiyetsiz tuvaletleri, “Ayakta mı, oturarak mı işemesini bilmeyen erkekler için” diye tanımlamıştı. Kramp Karrenbauer, Suriye’de Avrupa askerlerinin görev yapacağı güvenli bölge önerisiyle de hükumet ortağı SPD’nin yoğun tepkisini çekmişti. Gafları üzerine koltuğu tartışılan Kramp Karrenbauer, aralık ayında Leipzig’te yapılan kurultayda, delegeleri, “Benim öngördüğüm Almanya tablosu sizin istediğiniz tabloya uymuyorsa, o zaman bu işi burada ve hemen sonlandıralım” diye tehdit etmişti.