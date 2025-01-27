Almanya'da siyasi partilere 15 milyon euroluk bağış yapıldı

23 Şubat'ta yapılacak Federal Meclis seçimi için partilerin kampanyaları tüm yoğunluğuyla sürerken, özellikle sağ partilerin kasaları da bağışlarla doluyor. 16 Aralık'ta Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin dağılmasından bu yana partilere yaklaşık 15 milyon euro bağış yapıldı.





Federal Meclis'in verilerine göre Hıristiyan Demokratik Birlik Partisi'ne (CDU) 5,7, FDP'ye 4,1, Almanya için Alternatif'e 2,5, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'ne (CSU) ise 1,4 milyon euro bağış yapıldı. SPD'ye 975, Yeşiller'e 775, Sahra Wagenknecht Birliği'ne (BSW) ise 50 bin euro bağış yapıldı. Bu bağışlar, 35 bin euronun üzerindeki büyük bağışlardan oluşuyor. 35 bin euronun üzerindeki bağışların, Federal Meclis Meclis Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor.





FAŞİST PARTİ AFD'YE BİR HAFTA İÇİNDE 2,5 MİLYON EURO BAĞIŞ





Gazete Duvar'da yer alan habere göre bağışlar arasında AfD'ye bir hafta içinde iki girişimci tarafından 2,5 milyon euro bağış yapılması dikkat çekti. 21 Ocak'ta Almanya'nın kuzeyinde bulunan Lübeck kentinden doktor ve girişimci Winfried Alexander Stöcker, AfD'ye 1,5 milyon euro bağışladı. 23 Ocak'ta ise Thüringen eyaletinin yaklaşık 6 bin nüfuslu Balkenhain kasabasından Horst Jan Winter adlı bir girişimci 1 milyon euro bağışladı. Ancak, Horst Jan Winter adlı bağışçı hakkında ismi dışında başka hiçbir bilgi edinilemedi. Der Spiegel'in haberinde, bağışçının isminin 'bakımsız bir evin posta kutusunun üzerinde yazdığı' belirtildi. Binada oturanlar, bu isimde birini tanımadıklarını, ayrıca 'burada milyonluk bağış yapacak birinin bulunmadığını' anlattı.





SAHRA WAGENKNECHT BİRLİĞİ'NE 5 MİLYON EURO BAĞIŞ

Koalisyonun dağılmasından önce Sahra Wagenknecht Birliği'ne Lotte Salingre ile Thomas Stanger adlı girişimciler 5 milyon euro bağışta bulunmuştu. Birlikte bir yüksek teknoloji firmasının sahibi olan girişimciler, yeni kurulan partiye destek olmak için yüklü bağışta bulunduklarını anlatmıştı. Bağışçılar, ülkenin doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern'de bulunan Wismar kentinde yaşıyor.





2019-2022 YILLARI ARASINDA 6 PARTİYE 633 MİLYON EURO BAĞIŞ YAPILDI

Follow the Money, Lobbycontrol, ZDF Frontal ve 23 medya kuruluşunun ortak araştırmasına göre Almanya'da 2019 ile 2022 yılları arasında partilere 633 milyon euro bağış yapıldı. Yine aynı kuruluşların araştırmasına göre aynı zaman diliminde 22 Avrupa ülkesinde partilere yapılan bağış tutarı 937 milyon euro dolayında bulunuyor. Fransa ve Hollanda'da aynı dönemde partilere yapılan bağışlar sadece 50 milyon euro civarında tespit edildi.





Lobbycontrol, 27 Avrupa Birliği ülkesinden 19'unda partilere bağış sınırı bulunduğunu, Almanya'da sınır olmadığı için partilere yüklü bağışlar yapıldığını hatırlattı. Kuruluş, şirketlerin partilere bağış yapmasının yasaklanmasını, özel bağışların ise 10 bin euro ile sınırlandırılmasını istiyor. Lobbycontrol'den İmke Dierssen, Frankfurter Rundschau gazetesinde yayımlanan yazısında Avusturyalı kripto para şirketi Pitpanda'nın SPD, CDU ve FDP'ye 500'er bin, CSU'ya 250 bin euro bağış yaptığını bildirdi.





Avusturya'da şirketlerin bağışının yıllda 7.500 euro ile sınırlandırıldığını, bu yüzden şirketin bağışı Alman partilere yaptığını belirtti. ABD'deki seçim kampanyalarında kripto para şirketlerinin yüklü bağışlarla büyük rol oynadıklarını yazdı, bu bağışların siyaset ve demokrasi için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.





POLK: BAĞIŞLAR EKONOMİ YÖNELİMLİ PARTİLER İÇİN BÜYÜK ROL OYNUYOR

Berlin'deki Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Andreas Polk, yasaklanmaya karşı olduğunu, ancak sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Alman İkinci Televizyonu'na (ZDF) konuşan Prof. Polk, bağışların ekonomi yönelimli partiler için büyük rol oynadığını, sol eğilimli partiler için fazla bir öneminin olmadığını ifade etti. Bağışların partilerin politikaları üzerinde etkili olacağına inanmadığını savunan Prof. Polk, "Öyle olsaydı, daha çok şirket daha çok bağış yapardı. Almanya'da politika satılık değil" görüşünü ifade etti.