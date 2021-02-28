Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Sol Parti'nin başkanları belli oldu /28 Şubat 2021 16:46

Almanya'da Sol Parti'nin başkanları belli oldu

Almanya'da dün yapılan parti kongresinde Sol Parti (Die Linke) yeni eş başkanlarını seçti. Partinin liderliğini iki kadın, Janine Wissler ile Susanne Hennig-Wellsow yürütecek.

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Almanya'da Sol Parti (Die Linke) delegeleri çevrimiçi olarak düzenlenen parti kongresinde yeni eş başkanlarını seçti. Seçim sonucuna göre, partinin eş başkanlığını Hessen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Janine Wissler ile Thüringen Parti Teşkilatı Başkanı Susanne Hennig-Wellsow yürütecek. Böylelikle Almanya'da ilk kez bir partinin genel başkanlığını iki kadın üstlenmiş oldu. Seçim sonucunun kesinleşmesi için mektup oyları ile de onaylanması gerekiyor.

Seçim sonucunun belli olmasının ardından konuşan Hennig-Wellsow, partisine federal hükümette de görev alma çağrısı yaptı. "Artık bizi bekletmeyin! İnsanların bizi bekleyecek zamanı yok" diyen Hennig-Wellsow, "Siyah-yeşil mi (Hristiyan Birlik-Yeşiller)yoksa kırmızı-kırmızı-yeşil mi (Sosyal Demokrat Parti-Sol Parti-Yeşiller) bir koalisyon kurulacak, bu bizim elimizde" dedi.

Wissler ise partiye birlik çağrısı yaparak "Tartışıyoruz, doğru yolu bulmak için birbirimizle mücadele ediyoruz" dedi. Wissler, her üyenin partiye "yoksullukla, adaletsizlikle, savaşla ve faşizmle mücadele için" partiye girdiğine dikkat çekerek bu ortak noktaların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Sol Parti, partinin 2012'den bu yana eş başkanlığını yürüten Katja Kipping ile Bernd Riexinger'in görev süresinin sona ermesi nedeniyle kongre düzenlemişti. Kipping ile Riexinger'in görev süresinin geçen haziran ayında dolmasına karşın koronavirüs pandemisi nedeniyle parti kongresi iki kez ertelenmişti.

Federal meclis seçimleri

Almanya'da eylül ayında federal meclis seçimleri yapılacak. Şu anda muhalefette bulunan Sol Parti (Die Linke) 2017'de yapılan seçimlerde yüzde 9,2 oy oranına ulaşarak federal mecliste temsil edilmeye hak kazanmıştı. Partinin yeni eş başkanları oy oranını iki haneli sayılara yükseltmek istiyor. Son yapılan anketlere göre, doğu eyaletlerinde güçlü olan partinin Almanya genelinde yüzde 8 dolayında oy oranı bulunuyor.
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