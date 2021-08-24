Almanya'da solcular ilk kez öne geçti

2005 yılından beri ülkeyi yöneten ve muhafazakar bloğunun oylarını sürükleyen Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında gözler gelecek ay yapılacak seçimlerde…





Forsa isimli araştırma şirketinin RTL/NTV için yaptığı ankette, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 15 yıl sonra bir ilki başardı. Anket sonuçlarına göre SPD, muhafazakar bloğunu geride bırakmayı başardı.







17-23 Ağustos tarihlerinde 1532 kişinin dahil olduğu ankete göre SPD’nin oyları önceki haftaya göre 2 puan artarak yüzde 23’e ulaştı. Muhafazakarların oy oranı ise yüzde 22’de kaldı. Ankette Yeşiller Partisi’nin oyu da 1 puan düşerek yüzde 18’e geriledi.