Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da son 10 yılın en sert kışı /07 Şubat 2021 14:04

Almanya'da son 10 yılın en sert kışı

Almanya’ya kış yoğun olarak geldi. Önceki gün başlayan yağışlar nedeniyle ülkenin çeşitli kesimlerinde kar kalınlığı 50 cm’ye kadar ulaştı.

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Beklenmedik kar ve buzlanma nedeniyle otoyollarda birçok trafik kazası meydana gelirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.
KRV’nin Münster ve Detmold bölgelerinde yerel yönetimler TIR sürücülerinin otoyollara çıkmasını yasakladı. Bielefeld kentinde ise binek otomobilleriyle trafiğe çıkılması geçici olarak durduruldu. Yoğun kar yağışından en çok Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinin etkilendiği belirtildi. Kar kalınlığının ülkenin bazı kesimlerinde 1.5 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Yoğun kar yağışı ve buzlanma bedeniyle bazı bölgelerde tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Hamburg-Kiel ve Hamburg-Lübeck arasında tren seferleri geçici olarak durdurulurken, birçok bölgede de seferlerin iptal edildiği belirtildi. Meteoroloji uzmanları Almanya’nın bazı kesimlerinde ısının eksi 16 dereceye kadar düştüğünü ve ülke genelinde son 10 yıldır görülmeyen bir kış yaşandığını açıkladı. Ülkeyi etkisi altına alan kışın önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtildi.

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