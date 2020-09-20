Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da son anket şaşırttı: Yeşiller iktidar alternatifi /20 Eylül 2020 11:06

Almanya'da son anket şaşırttı: Yeşiller iktidar alternatifi

Almanya’nın en eski partisi olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), oy kaybetmeye devam ediyor. Yapılan son kamuoyu yoklamasında SPD’nin seçmen desteği yüzde 14’e geriledi. Buna karşılık Yeşiller ise oylarını artırdı. Son yapılan anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa Yeşiller’in alacağı oy yüzde 22.

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RTL ve ntv kanallarının ortaklaşa yaptırdıkları anket sonuçlarına göre, geçen pazar günü Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan seçim sonucu, seçmenin kararını ciddi şekilde etkiledi. Ülke genelinde oy oranı yüzde 16 olan SPD 2 puan kaybederek yüzde 14’de geriledi. Yeşiller’in oyu ise 4 puan artarak yüzde 22’ye çıktı. Bugün seçim olsa CDU/CSU’nun alacağı oy oranı yüzde 36 olarak tahmin ediliyor. 

2017’deki federal seçimlerde yüzde 10 oy oranına ulaşan ve beş yıl aradan sonra tekrar meclise giren FDP’ye olan destek ise son ankette yüzde 5 çıktı. 1.2 puan kaybeden Sol Parti’nin oyu yüzde 8, 4.6 puan kaybeden yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin oyu ise yüzde 8.

Hürriyet'te yer alan habere göre ankette, “Başbakan olarak kimi seçerseniz?” sorusuna verilen cevapta ilk sırayı CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder aldı. Söder’i başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 36. İkinci sırada yüzde 19 ile Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, üçüncü sırada yüzde 14 ile SPD’nin adayı Olaf Scholz geliyor. Ankete katılanların yüzde 31’i ise başbakanlığa uygun bir isim konusunda fikir beyan etmekten kaçındı. RTL ve ntv televizyonları anketi, 14 ve 19 Eylül tarihleri arasında 2 bin 501 kişiyle yapılan görüşmeyle yaptı.
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