Almanya'da Sosyal Demokratların başbakan adayı resmen Olaf Scholz oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerinde, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adaylığına resmen Olaf Scholz seçildi.





Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, SPD'nin dijital olarak yapılan parti kongresinde 513 delegeden "evet" oyu alırken, 20 delege Scholz'un adaylığına karşı oy kullandı. Yaklaşık 600 delegenin katıldığı parti kongresinde 12 delege ise çekimser kaldı.





Parti eş genel başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter Bojan'ın önerisi ile parti yönetim kurulları Scholz'u Ağustos ayında başbakanlığa aday göstermişti. Bugün yapılan dijital kongre ile Scholz'un adaylığı resmiyet kazanmış oldu.





Scholz seçimlerde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan Adayı Armin Laschet ve Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock'a karşı başbakanlık için mücadele edecek.





"Başbakanlık görevine talibim"

Scholz parti kongresinde yaptığı konuşmada, "Başbakanlık görevine talip oluyorum, çünkü bunu yapabileceğime inanıyorum" dedi.





Pandemi sonrasında "genç kuşaklar için perspektif" sunmayı hedeflediğini vurgulayan Scholz, emeklilik ve vergi konularında reform sözü verdi.





Koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)'yu eleştiren Scholz, iki partiyi de ülkenin ilerlemesinin önünü tıkamakla suçladı. Bir dönem daha Birlik partilerinin koalisyonda yer almasının "refah ve istihdam için risk" olduğunu savunan Scholz, ulaşım, iklim koruma, dijitalleşme ve sağlık alanlarında değişime vurgu yaptı.





Olaf Scholz'un siyasi kariyeri

Hamburg'da büyüyen ve hukuk öğrenimi gören Scholz ilk kez 1998 yılında Federal Meclis'e seçilmiş, 2001 yılında beş aylığına Hamburg eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. 2002 yılında Meclis'e geri dönen Scholz aynı yıl SPD Genel Sekreterliği görevini üstlendi, 2004'te istifa etti. Tutuk konuşma tarzı nedeniyle "otomat" kelimesine atfen "Scholzomat" diye hicvedildi.





2007-2009 yıllarındaki Çalışma Bakanlığı'nın ardından 2011 yılında Hamburg eyaleti Başbakanı seçildi. Bu görevde edindiği bazı başarılara rağmen, 2017'deki G-20 zirvesinde polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalar imajını zedeledi. 2018'de Hamburg eyalet başbakanlığını bırakarak yeni kurulan federal hükümette görev almak üzere Berlin'e döndü. Mart 2018'den bu yana Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Scholz, korona krizi nedeniyle çıkarılan mali yardım paketleri ve bütçeye yapılan eklemelerle, kriz yöneticisi olarak puan toplamayı başardı.