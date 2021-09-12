Almanya'da SPD arayı iyice açtı

DW Türkçe'de yer alan habere göre, INSA araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankete göre, SPD oyunu bir puan artırarak yüzde 26'ya çıkardı. Bu oran, partinin Haziran 2017'den beri aldığı en yüksek desteğe işaret ediyor.







INSA anketine göre, başbakan adayı Armin Laschet olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyu değişmedi ve yüzde 20'de kaldı. Yeşiller'e destek ise bir puan düşerek yüzde 15'e indi.





Ankette, Hür Demokrat Parti (FDP)'ye destek yüzde 13 ve Sol Parti (Die Linke) yüzde 6'da kalırken, yabancı düşmanlığı konusundaki söylemleriyle dikkat çeken aşırı sağcı AfD'nin oyu yüzde 11 görünüyor.





Bu akşam SPD, CDU/CSU ve Yeşiller adaylarının karşı karşıya geleceği televizyon münazarasından Laschet, ARD ve ZDF'in ortak yayınında SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Annalena Baerbock ile kozlarını paylaşacak.





Yapılan anketler, iki hafta önceki televizyon münazarasını Scholz'un kazandığına işaret etmişti.





Birçok uzman, Almanya'daki seçimlerden üçlü bir koalisyon çıkacağı görüşünde. Kurulacak hükümet üzerinde uzlaşılmasının aylar alacağı tahmin edilen bu senaryoya göre, anlaşma çıkana dek Merkel başbakan kalacak.