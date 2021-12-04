Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'yle koalisyonu onayladı /04 Aralık 2021 22:00

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'yle koalisyonu onayladı

SPD yaptığı iç oylamada Yeşiller ve Hür Demokratlar'la koalisyon anlaşmasını ezici çoğunlukla onayladı.

SHABER3.COM

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grünen) ve liberal Hür Demokratlar (FDP) ile yeni bir hükümet kurma amaçlı koalisyon anlaşmasını imzalama teklifini oy çokluğuyla onayladı.

Bir parti içi oylamada anlaşma yüzde 98,8 lehte onaylandı. SPD'den Olaf Scholz'un Angela Merkel'den sonraki Almanya Şansölye'si olması bekleniyor. SPD, Eylül ayında yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oyla 24,1 oy alan Merkel'in Hıristiyan Demokratlarının (CDU/CSU) önüne geçti.

Diğer her iki koalisyon adayı partinin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor. FDP parti konferansının Pazar günü yapılması bekleniyor ve Die Grünen parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın sonuçları Pazartesi günü açıklanacak.

Beklendiği gibi, tüm partilerin onaylaması durumunda koalisyon anlaşması Salı günü imzalanacak. Scholz'un daha sonra Çarşamba günü Federal Meclis'te şansölye seçilmesi bekleniyor.

Koalisyon anlaşmasına göre, SPD çalışma ve sosyal işler, sağlık, içişleri, inşaat, savunma ve ekonomik kalkınma bakanlıklarını elinde tutacak. Yeşiller, parti eş genel başkanı Robert Habeck'i yeni iklim ve ekonomi bakanlığının başına atanması eş genel başkanı Annalena Baerbock ise dışişleri bakanlığını devralması bekleniyor. Baerbock Rusya karşıtlığı ve ABD yanlısı militarizmiyle tanınıyor.

Yeşiller üyesi Cem Özdemir'in tarım, Steffi Lemke'nin çevre bakanı, Anne Spiegel'inse aile bakanı olması bekleniyor.

FDP lideri Christian Lindner, maliye bakanı ve Marco Buschmann'ın adalet bakanı olması beklenirken partinin Genel Sekreteri Volker Wissing'in ulaştırma bakanlığını, Bettina Stark-Watzinger'in eğitim bakanlığını devralması ihtimali yüksek.

Eski iktidar partisi CDU'ysa Cumartesi günü parti üyeleri arasında Armin Laschet'in halefi olacak parti liderini seçmek için bir referandum başlattı. Oylama 16 Aralık'a kadar sürecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'yle koalisyonu onayladı Sonraki Haber >>

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:07:33