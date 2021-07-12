Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da SPD, Yeşiller'i yakaladı /12 Temmuz 2021 12:59

Almanya'da SPD, Yeşiller'i yakaladı

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler yaklaşırken, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı artmaya başladı. SPD, kavgasız dövüşsüz başbakan adayını belirledikten sonra nisan ayında ‘en güçlü parti’ konumuna yükselen ancak bazı hatalar yüzünden son haftalarda ciddi bir oy kaybına uğrayan Yeşiller’i yakaladı.

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 29, SPD yüzde 17, Yeşiller yüzde 17, FDP yüzde 12, AfD yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 8 oy alacak. Alman seçmenlerin önemli bir bölümünün başbakan adaylarına destek vermediği de ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasında, başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde Almanların yüzde 19’unun CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e, yüzde 19’unun SPD’li Olaf Scholz’a ve yüzde 17’sinin de Yeşiller’li Annalena Baerbock’a oy vereceği belirlendi. Seçmenlerin yüzde 34’ünün ise başbakan adaylarının hiçbirine destek vermediği saptandı.
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