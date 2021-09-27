Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da SPD'li Scholz hükümeti kiminle kuracağını açıkladı /27 Eylül 2021 14:26

Almanya'da SPD'li Scholz hükümeti kiminle kuracağını açıkladı

Almanya'da seçimleri kazanan SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokratlar'la koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini söyledi.

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Almanya'da seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokratlar'la (FDP) koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini söyledi.

Partisinin başkent Berlin'deki genel merkezinde zafer konuşması yapan Scholz, "Seçmenler açık bir şekilde konuştu. Üç partiyi güçlendirdiler: Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve FDP. Buna bağlı olarak, seçmenler bu üç partinin bir sonraki hükümeti kurması yönünde açık bir hüküm verdiler" dedi.

Almanya'da seçimin son sonuçlarına göre SPD oyların 25,7'sini, Hıristiyan Birlik partileri (CDU-CSU) ise yüzde 24,1'ini aldı.
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