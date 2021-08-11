Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Scholz yükselişte

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın RTL ve n-tv televizyonları için yaptığı ankete göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oy oranını 3 puan artırarak yüzde 23'e yükseltti. SPD'nin oy oranı daha önceki anketlerde yüzde 19 olarak ölçülüyordu. Forsa'dan çıkan sonuç, SPD için Nisan 2018'den bu yana yapılan anketlerden çıkan en yüksek oran oldu.





Koalisyonun büyük ortağı muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik(CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakının oy oranı ise bir önceki haftaya kıyasla 3 puan kayıpla yüzde 23 olarak belirlendi. Forsa'nın anketine göre Yeşiller yüzde 20, bir puan kaybeden liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 12, puanını artıran Sol Parti de yüzde 7 oy oranına sahip. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD)'nin oy oranı da yüzde 10 olarak ölçüldü.





Ankete katılanların yüzde 9'u ise diğer partiler için oy kullanacağını söylerken kararsızların ve oy kullanmak istemeyenlerin oranını da yüzde 26 olarak saptandı.





Bu sonuçlara göre ise ne Birlik (CDU/CSU) partileri ve SPD'den oluşacak bir koalisyon ne de Birlik partileri ve Yeşiller'in birlikteliği hükümet kuracak çoğunluğu elde ediyor. Üçlü koalisyon seçenekleri olarak da Birlik partileri-Yeşiller-FDP ile Birlik Partileri-SPD-FDP ya da Yeşiller-SPD-FDP'den oluşabilecek birliktelikler ortaya çıkıyor.



