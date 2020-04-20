Almanya'da suç oranında tarihi düşüş

Berlin’deki bisiklet hırsızlığı yüzde 50 oranında, ev, ofis ve depo gibi yerlerde yapılan hırsızlıkta da ciddi bir düşüş kaydedildi. Hamburg’da yüzde 25 ile 30, NRW’de yüzde 35, Aşağı Saksonya’da ise yüzde 50 oranında düşüş tespit edildi.

Düşüşlerin kamusal alana getirilen kısıtlamalardan kaynaklandığı belirtiliyor.





Panorama News'te yer alan habere göre Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann‘ın verdiği bilgiye göre, ev soygunu, hırsızlık, mağaza soygunu, adam yaralama, dolandırıcılık ve cinsel suçların sayısı azaldı. Ama internet dolandırıcılığı ve aile içi şiddet vakalarında artışın olabileceği belirtildi. Bakana göre, corona sebebiyle evden çıkılmadığı için, polise şikayet konusunda resmi olarak istatistiklerin henüz belli olmadığı ifade edildi.





Thüringen polisi “Şu anda aile içi şiddet vakalarında artış olmadığını belirtirken, Kuzey Ren-Vestfalya’da, 1 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yaşanan şiddet olayları, geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse üçte bir oranında düştü. Yetkililer, şu anki corona koşullarını göz önünde bulundurduğu için insanların yardım isteme fırsatının olmadığı düşüncesindeler.





Kuzey Ren-Vestfalya polisi, geçen yılın 1 Mart ile 5 Nisan aylarında işlenen suç oranı ile, bu yıl aynı aylarda işlenen suç oranında ciddi bir düşüşün olduğunu gözlemlendi.





Aile içi şiddet yüzde 29 azaldı – 3 bin 711’den 2 bin 650 düştü.

Soygun yüzde 29 azaldı – 1.168’den 829 vakaya düştü.

Yaşlıları etkileyen cezai suçlar yüzde 23 azaldı – 4 bin 461’den 3 bin 419 davaya düştü.

Yankesicilik yüzde 48 düştü – 3 bin 592’den 1.857 vakaya düştü.

Evde hırsızlık yüzde 35 düştü – 2 bin 483’ten 1.620 vakaya düştü.



