Almanya'da şüpheli patlama: 2'si polis 10'u itfaiyeci 12 kişi yaralandı

Almanya'nın batısındaki Ratingen kasabasında bir apartman dairesinde yaşanan patlamada iki polis memuru ve çok sayıda itfaiyeci yaralandı. Der Spiegel dergisi, dairede yaşanan patlamanın ardından şüphelinin gözaltına alındığını, ZDF kanalı patlamada iki polis, 10 itfaiyeci olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığını bildirdi.







Reuters haber ajansını aktardığına göre, polis sözcüsü, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşanan olayla ilgili açıklamasında, polis ve itfaiye ekiplerinin yardıma ihtiyacı olan bir kişiye yardım etmeleri için gelen telefon üzerine apartmana gittiklerinde kapıda bir patlama meydana geldiği bilgisini paylaştı.





ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, EVİNDE CESET BULUNDU

Patlama ile ilgili açıklama yapan eyalet polisi ve içişleri bakanlığı, patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını, geniş çaplı bir polis operasyonu başlatıldığını duyurdu.







Olayın ardından başlatılan operasyonlar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Polisin Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamaya göre, polis memurları Ratingen'deki evine baskın yaparak şüpheli erkeği gözaltına aldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, şüphelinin evine baskın düzenleyen polisin evde bir ceset bulduğunu açıkladı.