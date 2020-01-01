Almanya'da süresiz oturum izni nasıl alınır?

Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotifi Almanya, iş gücü açığı en fazla olan ve dışarıdan nitelikli göçmene en çok ihtiyacı olan ülke.





Almanya'nın AB dışındaki ülkelerden nitelikli göçmen alımını kolaylaştıracak kanun 1 Mart 2020'de yürürlüğe giriyor.





Bu yolla Almanya'ya gelecek olan yüz binlerce göçmenin büyük çoğunluğu da yine Alman vatandaşlığına geçmenin yollarını arayacak.





Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları için Alman vatandaşı olmak, Türk vatandaşlığından vazgeçmeyi gerektiriyor.





ÇİFTE VATANDAŞLIK KABUL EDİLMİYOR





Çifte vatandaş olma konusunda kuralları sıkılaştıran Almanya artık 'çok vatandaşlığa' karşı kararlı bir tutum sergiliyor. Bu doğrultuda gelen kişilerin bazı istisnalar dışında doğduğu ülke vatandaşlığını bırakması isteniyor.





İstisnalar arasında örneğin doğduğu ülkede miras hakkını kaybetme, vatandaşlığını kaybetmesi halinde mesleğini yapamama gibi durumlarda çifte vatandaşlığa izin veriliyor.





Bunun yanı sıra vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen İran ve Afganistan gibi ülke vatandaşlarının da çifte vatandaş olmalarına izin veriliyor.





ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR?





Alman vatandaşı olabilmek için Almanya'da en az 8 yıl oturum izni ile yaşamış olmak gerekiyor. Alman dilini en az B1 seviyesine çıkaran kişiler için bu süre 6 yıla kadar düşüyor.





Almancayı bilmek topluma entegre olmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriliyor. B1 seviyesi kişinin Almanca okuyup anladığına, resmi işlemlerini yapabildiğine ve insanlarla diyalog kurabildiği anlamına geliyor.





MALİ OLARAK KENDİNİ GEÇİNDİREBİLMEK VE SUÇ İŞLEMEMEK GEREKİYOR





Vatandaşlık için yukarıdaki kriterlerin yanı sıra bir işe sahip olması ve kendisini mali olarak geçindiriyor olabilmesi, ayrıca ülkede bulunduğu süre zarfında suç işlememiş olması gerekiyor.





Vatandaşlık için müracaat eden kişiden Almanya'daki sabıka kaydının yanı sıra, geldiği ülkeden de adli sicil kâğıdı isteniyor.





Müracaat eden kişi Türkiye gibi AB dışından bir ülkenin vatandaşı ise, istisnai kaideler haricinde, vatandaşlıktan çıkması gerekiyor. AB ülkeleri vatandaşları için böyle bir mecburiyet bulunmuyor.





33 SORULUK GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 17 DOĞRU CEVAP VERİLMELİ





Ayrıca B1 seviyesinde hazırlanmış ve 33 sorudan oluşan 60 dakika süren bir teste girmeleri isteniyor. Bu testte ülke tarihi ile toplumsal değerlere ilişkin sorular yöneltiliyor.





Testte başvuru yapanların ülkeyi ne kadar tanıdıkları ve ne kadar entegre olduklarına yönelik bir sonuç çıkarılır. 25 euro karşılığında girilen testte en az 17 soruyu doğru cevaplayan kişiler sınavı geçmiş sayılıyor.





Sınavı geçenlere verilen sertifika, kişinin vatandaşlık için gerekli olan aşamalarından birini geçtiğini gösteriyor.





Tüm vatandaşlık masrafları her müracaat için yaklaşık 260 euroya mâl oluyor.





Bir Alman vatandaşı ile evlenen kişiler vatandaşlığa başvurabilmeleri için en az 2 yıl evli kalmış olmaları ve Almanya'da en az 3 yıl kanuni şekilde ikamet etmiş olmaları gerekiyor.







Almanya'da doğan ve ebeveynlerinden biri Alman diğeri Türk olanlar doğuştan çifte vatandaş oluyor.





VATANDAŞLIK HARİCİNDE DİĞER SEÇENEK: SÜRESİZ İKAMET İZNİ





Vatandaşlığını bırakmak istemeyenler için en cazip yol süresiz ikamet (oturum) izni elde etmek.





Uzun dönem oturma izni için genel olarak Almanca bilme, maddi olarak sizi geçindirecek bir işe ve sağlık sigortasına sahip olmak ile sabıka kaydınızın temiz olması gerekiyor.





2019'un başında Alman hükümeti, Nazi rejiminden kaçarak başka ülkelere sığınanların soyundan gelenlere de vatandaşlık yolunu açmıştı.





Nazi Almanyası'nı terk edenlerin yakınlarının Alman vatandaşlığı rejim tarafından iptal edilmişti.





MAVİ KART NASIL ALINIR?





Euronews Türkçe'nin haberine göre AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Almanya'da 49 bin euro ve üzeri bir yıllık gelirleri varsa 33 aylık çalışma sonucunda mavi kart sahibi olabilirler.





Bazı mesleklerde bu miktar yıllık 38 bin euroya kadar düşüyor. B1 dil seviyesi olan kişiler ise 33 ay yerine 21 ay çalıştıktan sonra mavi karta başvuru yapabiliyor.





Almanya'da kendi işini kuranlar da 3 yıl içinde mavi karta başvurabiliyor.





Bunun dışında Alman hükümeti bilim insanı, araştırmacı gibi meslekleri olan nitelikli göçmenlere hemen oturum izni veriyor.