Almanya'da tam kapanma gündemde

Bavyera Eyaleti Başbakanı Marcus Söder, salgının yayılmasının önüne geçmek için tüm eyaleti acil durum bölgesi ilan etti ve vaka sayılarının 100 binde 200’ün üzerinde olduğu yerleşim merkezlerinde akşamları sokağa çıkma yasağı getirdi.
Bavyera acil durum bölgesi ilan edildi
Almanya’nın yakın tarihinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan bir dizi sıkı önlem, diğer eyaletlerde de daha sıkı bir kapanmaya gidileceği, Noel için planlanan sosyal temas tedbirlerinin gevşetilmesi kararının geri alınacağı, hatta ülke çapında sokağa çıkma yasağı gelebileceği beklentisine yol açtı.
Almanya'da ilk Corona virüsü vakasının geçen Ocak ayının sonunda tespit edildiği Bavyera, halen vakaların en yüksek olduğu eyalet. Almanya’daki kentler sıralamasında Bavyera eyaletinin Avusturya sınırı yakınındaki Passau şehri, 100 bin nüfus başına vaka sayısında 600’le birinci durumda. Kent sakinleri bir haftadır iş, doktor ve alışveriş dışında evlerinden çıkamazken, dün alınan kararla tüm Bavyera eyaleti acil durum bölgesi ilan edildi.
Buna göre geçerli bir gerekçesi olmayanların evden çıkmaması istendi. Sadece alışveriş, işe gitme ve benzeri zorunlu gerekçelerle dışarıya çıkılması tavsiye edilirken, insanların toplanmasını engellemek için kamuya açık alanlarda içki tüketimi yasaklandı.
Vaka sayılarının 100 binde 200’in üzerinde olduğu ve en az 3 milyon kişiyi kapsayan bir bölgede Çarşamba gününden sonra gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı.
Kararların bir ay geçerli kalacağını duyuran Eyalet Başbakanı Söder, Noel ve yılbaşı için hedeflenen gevşeme planının da iptal edildiğini duyurdu. Başbakan Merkel, 23 Aralık’la yılbaşı arasında evlerde 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, 10 kişiye kadar buluşmalara izin verileceğini açıklamıştı. Bavyera’daki iptal kararı sonrasında, tanıdık, akraba ve aile yakınlarıyla gerçekleştirilen buluşmalar, en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak.
"Tüm ülke kapanmalı"
Birinci dalgada diğer AB ülkelerine göre süreci daha kontrollu götüren Almanya’da günlük vaka sayısının alınan önlemlere rağmen gerilememesi ve yaşamını yitirenlerin sayısının giderek artması, tüm ülkenin Bavyera’dakine benzer şekilde kapanması taleplerine yol açıyor.
Sosyal demokrat SPD’nin sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach, ülkenin daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce tümüyle kapanmasını önerdi.
tinaya girmemiz gerekiyor" diye konuşurken, Başbakan Angela Merkel’in başdanışmanı Helge Braun, başbakan ve hükümetin daha sıkı kapanmaya hazır olduğunu, buna eyaletlerin yeşil ışık yakması durumunda üç haftalık bir sıkı kapanmanın vaka sayısını 100 binde 50’in altına düşüreceğini söyledi.
Baden Württenberg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinin de Bavyera’daki yasakları kendi eyaletlerinde uygulamayı planladığı öğrenildi.
Berlin’deki yorumlarda, kısmi kapanma önlemlerini yetersiz bulan Merkel’in bu hafta içinde eyalet başbakanlarıyla olağanüstü bir toplantıda biraraya gelerek mevcut kısıtlamaları sertleştirme kararı alabileceği tahmin ediliyor. Merkel, daha sert önlemleri daha önceki toplantılarda eyalet yönetimlerine kabul ettirememişti.
Almanya’da Pazar günü günlük vaka sayısı 17 bin 767’ye kadar çıkarak, pandeminin başından bu yana bir pazar günü için en yüksek rakama ulaştı. Ülkede bugüne kadar toplamda 1 milyon 312 bin kişi Corona virüsüne yakalanırken 19 bin 919 kişi hayatını kaybetti.