Almanya'da tam kapanma gündemde

Bavyera Eyaleti Başbakanı Marcus Söder, salgının yayılmasının önüne geçmek için tüm eyaleti acil durum bölgesi ilan etti ve vaka sayılarının 100 binde 200’ün üzerinde olduğu yerleşim merkezlerinde akşamları sokağa çıkma yasağı getirdi.





Bavyera acil durum bölgesi ilan edildi





Almanya’nın yakın tarihinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan bir dizi sıkı önlem, diğer eyaletlerde de daha sıkı bir kapanmaya gidileceği, Noel için planlanan sosyal temas tedbirlerinin gevşetilmesi kararının geri alınacağı, hatta ülke çapında sokağa çıkma yasağı gelebileceği beklentisine yol açtı.





Almanya'da ilk Corona virüsü vakasının geçen Ocak ayının sonunda tespit edildiği Bavyera, halen vakaların en yüksek olduğu eyalet. Almanya’daki kentler sıralamasında Bavyera eyaletinin Avusturya sınırı yakınındaki Passau şehri, 100 bin nüfus başına vaka sayısında 600’le birinci durumda. Kent sakinleri bir haftadır iş, doktor ve alışveriş dışında evlerinden çıkamazken, dün alınan kararla tüm Bavyera eyaleti acil durum bölgesi ilan edildi.



