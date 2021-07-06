Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da tarihi operasyon: 750 gözaltı /06 Temmuz 2021 11:38

Almanya'da tarihi operasyon: 750 gözaltı

Alman polisinin EncroChat isimli bir mesajlaşma uygulamasına sızarak düzenlediği baskında en az 750 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Alman polisi, bugün yapılan açıklamada ülke genelinde büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 750’den fazla insanın gözaltına alındığı açıklanırken çok sayıda silah ve uyuşturucunun da ele geçirildiği belirtildi.

Alman Federal Suçla Mücadele Ofisi BKA, “Polisin EncroChat isimli mesajlaşma uygulamasına sızarak yazışmaları ele geçirmesinden sonra operasyon gerçekleştirildi. Bu uygulama suçlular tarafından kullanılıyordu” açıklamasını yaptı.

“1200 MERMİ VE 310 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ”

Fransız ve Hollandalı yetkililer Europol ile paylaşılan veriler ile birlikte suçluların mesajlaşmalarını ve hareketlerini takip edebilmişti. BKA, 2020 yılının Nisan ayından beri yüzbinlerce mesajın ele geçirildiğini ve bu sayede kullanıcıların kimliklerini bulabildiklerini açıkladı.

Bugün yapılan operasyonda 3.2 tonluk esrar, yüzlerce kiloluk uyuşturucu, kokain ele geçirildiğini açıklayan yetkililer, “12.000 mermi ve 310 silah ele geçirildi” ifadesini kullandı. Yaklaşık 168 milyon Euro tutarında mal varlığı ve yaklaşık 28 milyon Euro tutarında geçici varlık teminatına da tedbir konuldu. 
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