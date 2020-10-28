Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da tarihi rekor: Bugüne kadarki en yüksek sayı /28 Ekim 2020 17:58

Almanya'da tarihi rekor: Bugüne kadarki en yüksek sayı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi.

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Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi. Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239’a yükseldi. Bugün açıklanan sayılar, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183’e yükseldi.
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