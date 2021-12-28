Almanya'da tatil dönemi sert kısıtlamalar başladı

Almanya'da Eyaletlerin ortak aldığı karar ile ülke genelinde geçerli olurken asgari düzeyde kısıtlamaları öngörüyor. Eyaletler isterlerse salgındaki duruma göre ilave tedbirler alabilecek. Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde ise kuralların uygulanmasına dün başlamıştı. 28 Aralık’tan itibaren aşı olanlar ve iyileşenler için özel temaslar da kısıtlandı. İyileşenler ve aşılı olanlar bile en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Aşılanmamış veya iyileşmemiş kişilerin katıldığı kamusal veya özel alanlardaki özel toplantılarda ise kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırıldı. 14 yaşından küçük çocuklar istisna tutuldu.





İNSİDANSTAN BAĞIMSIZ KABUL EDİLDİ

Kültürel etkinliklerinin yapılabildiği mekânlar ile Sinema, tiyatro ve restoran gibi mekânlara sadece aşılı veya iyileşenler girebilecek. Ancak bazı mekânlar isterlerse ek olarak, aşılı olanlardan veya iyileşenlerden günlük test de isteyebilecek. Ülke çapında geçerli olan bu kural insidans değerinden bağımsız olarak kabul edildi. Ancak hastalık veya benzeri özel nedenlerle aşı olamayan kişiler için istisnalar uygulanacak. Günlük ihtiyaçlar ve temel gıda ihtiyaçlarının yapıldığı süpermarketlerle eczaneler hariç tüm perakende ticaret yapılan dükkânlara da sadece aşılılar veya iyileşenler alınacak. Mağazalar girişte müşterinin durumunu kontrol etmekle yükümlü tutuldu.





MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Okullarda öğretmen ve öğrenciler için de maske zorunluluğu bulunuyor. Bakım evleri, yaşlılar yurdu ve hastanelerde çalışanların 15 Mart’a kadar aşılandığını veya iyileştiğini ispat eden belge sunması gerekiyor. Aksi halde çalışmalarına izin verilmeyecek. Salı gününde itibaren eczacılar, veterinerler ve diş doktorları da aşı yapabilecek. 28 Aralık’tan itibaren gece kulüpleri ve diskolar kapanacak. Eyaletler gelişmelere göre fuarları, kongreleri iptal edebilecek ve hatta restoranları da kapatabilecek. Yılbaşında sokaklarda ve meydanlarda toplu halde bir araya gelerek kutlama yapılması yasaklandı. Ayrıca havai fişek satışlarına da yasak getirildi.