Almanya'da tatilcilere test tartışması: ‘Riskli bölgeden dönen test parasını ödesin’

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde pazartesi gününden itibaren trenlerde maske kontrolü başlıyor. Maske ihlalinin cezası ise 150 Euro. Görevliler cezaları hemen tahsil etme yetkisine de sahip. Riskli bölgelerden dönenlerin test masrafını kendilerinin karşılamasını isteyen Laschet, “Bunun sürekli olarak genele yüklenmesi kabul edilemez” dedi. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ise çalışırken maske mecburiyetini gündeme getirdi. Kramp Karrenbauer, korona vakaları artmaya devam ederse, işyerlerinin kapanması yerine maske takmanın gerekli olacağını kaydetti.