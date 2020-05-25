Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow'un Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamalar Almanya'da tartışma yarattı. Sol Partili başbakan, 6 Haziran'dan itibaren Almanya genelinde geçerli olan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu gibi kısıtlamaları kaldırmak istediğini söyledi.







Bodo Ramelow kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada da "Parolamız: Yasaklardan gerekliliklere, devletin dayatmasından sorumluluk sahibi, ölçülü davranışlara” ifadelerini kullandı.





Almanya'da Başbakan Angela Merkel mayıs ayı başında eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda mevcut pandemiyle mücadele uygulamalarını 5 Haziran'a kadar uzatma kararı almıştı.





SPD'den Ramelow'a sert tepki





Ramelow'un açıklamasına Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) sert tepkiler geldi. SPD milletvekili Karl Lauterbach Ramelow'un atmak istediği adımın yanlış olduğunu söyledi. Saarbrücker Zeitung'a bir açıklama yapan Lauterbach "Bu açık bir hata” diyerek "Virüsün tehlikesi bakımından elimizde yeni bir veri yok” diye konuştu. Lauterbach, Thüringen'in attığı adımla başarıyı getiren tedbirlerle ilgili olarak şüphe yarattığını söyledi.





Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Pazar günü Ramelow'u eleştiren bir tweet attı. Roth "Federalizm ilk kez gürültülü bir biçimde coşuyor ve içinde olanı dışavuruyor. Şimdi çok sayıdaki sağduyulu insanı az sayıdaki sorumsuzdan kim koruyacak?” ifadelerini kullandı.





Yeşiller'den ‘düşüncesizlik' eleştirisi





Thüringen'de Ramelow liderliğindeki koalisyonu oluşturan partilerden Yeşiller de başbakanın açıklamalarına mesafeli. Thüringen Çevre Bakanı Anja Siegesmund "Başarılı pandemi yönetimi karşısında düşüncesiz olmamaya dikkat etmeliyiz” diye konuştu. Yeşiller partili Siegesmund, Thüringen'in vaka sayısı bakımından benzer olan diğer eyaletlerle istişare ederek karar alması gerektiğini söyledi.





Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner de hâlâ tehdit altında olan çok sayıda insan olduğunu belirterek "Her şeyi yapabilirsiniz mesajı verilmesi, her ne kadar hepimiz normalliğe dönüşü istesek de, hatalı ve düşüncesizcesidir” dedi. COVID-19 hastalığına karşı ortada bir terapi ya da ilaç olmadığına dikkat çeken Kellner "O nedenle başbakanlık gibi tepe pozisyonlarda olan kişilerin ivmelendirmek yerine frenlemeleri gerekir” diye konuştu.





Bild: Hükümet tedbirlerin süresini uzatmaktan yana





Öte yandan Bild gazetesi Alman hükümetinin kamusal hayatta sosyal mesafe kısıtlamalarını sürdürme yönünde adım atmaya hazırlandığını yazdı. Gazetenin haberine göre Başbakanlık Müsteşarı Helge Amt eyaletlere "kamusal hayatta en az 1,5 metre mesafe” kuralını ve "belirli kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunu” sürdürmeyi içeren bir karar taslağını sundu. Gazete taslağa Thüringen dışında diğer eyaletlerden herhangi bir karşı çıkış olmadığını yazdı. Taslakta yer alan "açık alanda yapılan özel toplantıları 20 kişiyle sınırlandırmak” gibi bazı maddelere itirazlra olduğu belirtildi.