Almanya'da telefonla rapor uygulaması geri döndü





Bugünden itibaren grip ve benzeri hastalıklar nedeniyle iş göremeyecekler doktora gitmeden de rapor alabilecek. Hasta olanların doktora rapor yazdırmaları için telefon etmeleri yeterli olacak. Hasta, doktora telefonda şikâyetlerini anlatacak. Doktor da anlatılan şikâyetler doğrultusunda hastaya rapor yazabilecek. İş göremez raporun süresi yedi güne kadar olabilecek.





AMAÇ TEMASI AZALTMAK

Uygulama ilk etapta yıl sonuna kadar yürürlükte olacak. Uygulamayla muayenehanelerde bekleyen hasta sayısını azaltıp hastaların birbiriyle temasını azaltmak amaçlanıyor. Böylece sonbahar ve kış aylarında grip ve nezlenin daha çok yayılmasının önüne geçilecek. Koronavirüsün ilk görüldüğü dönemde de aynı uygulama hayata geçirilmiş ve mart ile nisan aylarında oldukça rahatlama sağlamıştı.