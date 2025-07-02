Almanya'da termometre 40 dereceyi gösterecek, Fransa'da kırmızı alarm verildi

Avrupa Temmuz ayına bu yaz sezonunun ilk sıcak hava dalgası altında girdi. Güneydeki İtalya'nın bazı kentlerinde sıcaklık alarmı verilirken daha kuzeydeki ülkeler de aşırı sıcaklardan muzdarip.





Almanya'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Almanya meteoroloji ofisi kuru ve sıcak havanın orman yangınları için elverişli olduğu uyarısını yaptı. Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaleti yönetimi, iş yerlerinde çalışanların aşırı sıcaklara karşı korunması gerektiğini hatırlattı. Eyalet Sağlık Bakanlığı güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmasını önerdi.





DW Türkçe'nin haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da ise yarın hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşacağı tahmin edliyor. İngiliz meteoroloji ofisi halkı "oldukça rahatsız" koşullara karşı uyardı.





Paris'te kırmızı alarm verildi

Fransa'nın başkenti Paris'te de halka "termometrelerin 40 dereceyi" göstereceği uyarısı yapıldı.





Fransız meteoroloji ofisi Paris için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verdi. Bu Paris için son beş yıldaki ilk kırmızı alarm oldu.





Kentte yarın bin 300'den fazla okulda eğitime ara verilmesi bekleniyor. Şehrin simgesi Eyfel Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen turistlere "ertelemeyi düşünmeleri" tavsiye edildi. Ayrıca Kule'nin zirvesine çıkışlar kapatıldı.





Hava sıcaklığı, Belçika ve Hollanda'da da sıradışı şekilde yüksek seyrediyor.





Daha güneydeki İtalya'da da 27 büyük şehirden 18'inde aşırı sıcaklıklar etkili oluyor.





Avrupa Birliği'nin iklim gözlem ajansı Copernicus verilerine göre, Akdeniz'de su sıcaklığı da Pazar günü 26,01 derece ölçülerek deniz suyu sıcaklığında Haziran rekoru kırıldı.







