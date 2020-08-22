Almanya'da test kaosu

Almanya’da korona vakalarının artmasından büyük oranda tatilden dönenler sorumlu tutuluyor. Bu nedenle riskli bölge olsun olmasın tatilden dönenler için 72 saat içinde ücretsiz test imkânı sağlandı. Riskli bölgelerden gelenlere ise test mecburiyeti bulunuyor. Hava alanları, otobüs ve tren garları ile sınırda otobanlarda test merkezleri kuruldu. Test yapılırken yolculara test sonucunun 48 saat içinde kendilerine ulaşacağı ve negatif test sonucu gelinceye kadar ev karantinasında kalmaları gerektiği bilgisi veriliyor. Tüm havaalanlarının internet sayfalarında testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı yazıyor. Ancak sonuçlar üç günden önce gelmediği gibi 6 gündür test sonucu bekleyenler de oluyor. Hannoverische Allgemeine Gazetesi’nin haberine göre riskli bölge ilan edilen İspanya’nın Mallorca Adası’ndan dönen bir Alman kadın yolcu 6 gündür Hannover Havaalanı’nda yaptırdığı testin sonucunu bekliyor.







KAPASİTE YETERLİ DEĞİL





Hürriyet'te yer alan haberde Frankfurt Havaalanı’na riskli ülke ve bölgelerden günde 5 bin yolcu iniyor. Günde ortalama 2 bin 500 test yapılıyor. Yolcular test yaptırabilmek için ortalama bir saat kuyrukta bekliyor. Yetkililere göre test sonucunun 48 saatte belirlenmesi için laboratuvar kapasitesi yeterli değil. Nedeni, yaz tatilinin sona ermesiyle dönen yolcu sayısının bir hayli yüksek olması. İspanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de riskli ülke kapsamına alınması hava alanlarındaki test istasyonlarına büyük yük getirdi.