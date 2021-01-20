Almanya'da tıbbi maskeli dönem

Almanya, İngiltere’de görülen ve çok daha bulaşıcı olan mutasyona uğramış yeni virüs türünün ülkede yayılmasını önlemek için harekete geçti.





Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları dünkü korona zirvesinde 31 Ocak’a kadar geçerli olan tam karantina tedbirlerini 14 Şubat’a kadar uzatmayı karara bağladı ve daha sert yeni tedbirler aldı.





7,5 saat süren zirvenin ardından Başbakan Merkel, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile bir basın toplantısı düzenledi. Merkel mevcut tedbirler sayesinde vak'a sayılarında elde edilen düşüşün umut verici olduğunu vurguladı.





Ancak mutasyona uğramış yeni tür virüsün çok bulaşıcı olduğunu belirten Merkel, “Harekete geçmek mecburiyetindeyiz ve yeni mutasyonun yayılmasını önlemek için şimdi ön tedbirler alma zamanı.” dedi.





Yeni mutasyonu önlemek için vak'a sayısının hızla düşmesi gerektiğini kaydeden Merkel, mevcut tedbirleri 14 Şubat tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.

14 Şubat’a kadar geçerli olan önlemler şöyle sıralandı:







MEVCUT TEDBİRLERİ: 31 Ocak’a kadar geçerli olan tam karantina önlemleri 14 Şubat’a kadar devam edecek. Buna göre süpermarketler, eczane, banka, postane, tamirhaneler dışında perakende satış yapan iş yerleri, kuaförler, kozmetik salonları, sinema ve tiyatrolar, restoran, kafe, bar ve kantinler kapalı kalmaya devam edecek.





Federal ve eyaletler 14 Şubat tarihinden önce tekrar bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Başbakanlık müsteşarları bu tarihe kadar güvenli ve adil bir açılım stratejisi hazırlayacak.





SOSYAL TEMAS: Vatandaşların üç hafta daha tüm özel temaslarını tamamen en aza indirmesi ve mümkün olduğunca evde kalması gerekecek. Özel buluşmalar başka bir haneden sadece bir kişiyle sınırlı kalacak.





MASKE: Maske taşınması salgınla mücadelede oldukça etkili. O sebeple dükkânlarda ve toplu taşıma araçlarında çok daha koruyucu olan tıbbi KN 95 veya FFP2 maskeleri taşımak zorunlu.





TOPLU TAŞIMA: Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak ve teması azaltmak için yolcu sayısının düşmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için evden çalışma imkânları artırılacak ve gerekirse ek seferler konulacak. Buna ek olarak tıbbi maske taşınacak.







OKULLAR VE KREŞLER: En çok tartışma, okulların kapanıp kapanmaması konusunda yaşandı. Bazı eyaletler okulların adım adım açılmasını istedi. Bu sebeple toplantı beklenenden daha uzun sürdü. Ancak uzlaşma sağlandı. Okullar 14 Şubat’a kadar temel olarak kapalı kalacak veya yüz yüze ders olmayacak. Velilerden çocuklarını okula göndermemeleri istenecek. Aynı uygulama ana okulları için de geçerli. Son sınıflar için özel düzenleme yapılacak.





İBADET: Kilise, cami ve sinagoglarda tıbbi maskeler taşınacak ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak.





ETKİNLİK: 10 kişinin üzerinde etkinlikler için iki gün önceden başvuru yapılacak.





EVDEN ÇALIŞMA: İş yerlerinde teması azaltmak için işverenler mümkün olduğu yerlerde evden çalışma imkânı sağlamakla yükümlü olacak. Bunun için Çalışma Bakanı bir kanun taslağı hazırladı. İş yerinde çalışmak zorunda olanlara iş yeri tıbbi maske tedarik etmekle yükümlü.





HUZUR VE BAKIM EVLERİ: Özel koruma önlemleri devam edecek. Haftada birkaç kez test yapılacak. Ziyaretçiler test sonucu ve tıbbi maskeyle içeri girebilecek. Şimdiye kadar huzurevi sakinlerinin yüzde 50’si aşılandı. Şubat ortasına kadar hepsine aşı olma imkânı sağlanacak.





YEREL TEDBİRLER: Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Eyaletler virüsün bulaşma değerini 50’nin altına çekmek için vakalar 200’ün altında bile olsa ek önlemler alabilecek. Şu anda Almanya’da bir haftada 100 bin nüfusa düşen vak'a sayısı 130.





SINIRLARDA KONTROL: Başbakan Merkel yarın Avrupa liderlerinin video konferanslı toplantısında virüsün yeni mutasyonlarını ele alacaklarını söyledi. Yeni mutasyonun yayılmasını önlemek için AB ülkelerinin ortak önlemler alması gerektiğini vurgulayan Merkel, eğer uzlaşma sağlanmazsa Almanya olarak seyahat kısıtlamalarına gideceklerini belirtti.





“Sınırların kapanmasını istemiyoruz.” diyen Merkel, eğer bazı ülkeler tamamen farklı bir yol izlerse, o zaman en son noktaya kadar gitmeye hazır olmak zorundayız. Seyirci kalamayız.” diye konuştu.





Merkel, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. “Bu önlemlerle hedefe varılmazsa, karantina 14 Şubat’tan sonraya da uzayacak mı?” sorusuna Merkel, insanların kurallara uyması durumunda hedefe ulaşma şansı bulunduğunu, ancak buna garanti de veremeyeceğini belirtti.



