Almanya'da toplanan yardımlar TIR'la Yunanistan'a gönderildi

Atina’da yaşamak zorunda kalan Türkiye kökenli aileler için hazırlanan 10 tonluk ayni yardım Köln‘den dualarla yola çıktı.





Hizmetten.com'un haberinde, dernek yetkililerinden alınan bilgiye göre bu ay giyim eşyası ve oyuncaktan oluşan 2 TIR, gıda ve erzaktan oluşan 1 TIR yardım organizasyonu planlandı. Haftaya ikinci TIR'ın ay sonunda da gıda ve erzak TIR'ının yola çıkacağı belirtildi.





Yetkililer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde yapılan bu anlamlı yardımla Yunanistan‘da zor şartlar altında yaşayanların unutulmadığını göstererek kampanyaya katılanlara teşekkür etti.





