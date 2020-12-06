Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da toplanan yardımlar TIR'la Yunanistan'a gönderildi /06 Aralık 2020 14:49

Almanya'da toplanan yardımlar TIR'la Yunanistan'a gönderildi

Time to help e.V. ve Köln‘de faaliyet gösteren Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e. V. derneğinin ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında toplanan yardımlar TIR'a yüklenerek Yunanistan'a gönderildi.

SHABER3.COM

Atina’da yaşamak zorunda kalan Türkiye kökenli aileler için hazırlanan 10 tonluk ayni yardım Köln‘den dualarla yola çıktı. 

Hizmetten.com'un haberinde, dernek yetkililerinden alınan bilgiye göre bu ay giyim eşyası ve oyuncaktan oluşan 2 TIR, gıda ve erzaktan oluşan 1 TIR yardım organizasyonu planlandı. Haftaya ikinci TIR'ın ay sonunda da gıda ve erzak TIR'ının yola çıkacağı belirtildi.

Yetkililer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde yapılan bu anlamlı yardımla Yunanistan‘da zor şartlar altında yaşayanların  unutulmadığını göstererek kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

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