Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da toplu ulaşım ücretleri ile ilgili müjdeli haber /21 Mayıs 2022 14:47

Almanya'da toplu ulaşım ücretleri ile ilgili müjdeli haber

Almanya'da koalisyon hükümeti, artan petrol fiyatları karşısında toplu taşıma kullanımını özendirmek için otobüs, tramvay ve tren ulaşımını kapsayan aylık 9 euro uygulamasını kabul etti.

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Artan petrol fiyatları ve Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltma arayışlarının olduğu bir dönemde Almanya'dan farklı bir uygulama geldi.

Yeşiller partisi genel başkanı Ricarda Lang, yolcuların yerel toplu taşıma için 90 gün boyunca ayda sadece dokuz euro ödemesini öngören bir planı açıklarken, "Almanya'da otobüs ve trene binmek muhtemelen hiç bu kadar ucuz olmamıştı" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil, "Yolcuları mümkün olduğunda toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanmaya teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.

Üç koalisyon partisi SPD, Yeşiller ve Liberaller, mart ayında, toplu ulaşımda indirime gidilmesini, bütçe planının bir parçası olarak sunmuştu.

Bu program Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji maliyetlerinin artması ve dolayısıyla artan ev faturalarını azaltmayı amaçlıyor.

Aylık 9 euroluk biletler otobüs, tren, tramvay seferlerinde geçerli olacak. Örneğin Münih'te alınan aylık toplu ulaşım kartları, diğer şehirlerde de kullanılabilecek.

Ancak söz konusu kartlar, Flixbus gibi şehirlerarası yolculuklarda geçerli olmayacak.

Projeyi finanse etmek için federal bütçeden eyaletlere 2,5 milyar euro mali yardım yapılacak.

Alman Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, projenin halihazırda başarılı olduğunu, söz konusu indirime ilgi gösterildiğini açıkladı.
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