Almanya'da toplu taşıma ve dükkanlarda FFP2 ya da cerrahi maske zorunluluğu

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 Ocak'a kadar uygulanması öngörülen kısıtlamaların süresi iki hafta daha uzatılırken, mevcut tedbirlerin kapsamı da genişletildi. Bu bağlamda maske kullanımı ile ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Başbakan Angela Merkel'in Salı günü eyalet başbakanları ile düzenlediği toplantıdan sonra yapılan açıklamada, toplu taşıma araçları ile dükkan ve mağazalarda koruyucu özelliği daha güçlü KN95/N95, FFP2 veya tıbbi (cerrahi) maskelerin kullanılmasına karar verildi. Böylece ağız ve burnu kapatan atkı ya da kumaş maskeler artık tren, otobüs veya tramvaylarda takılamayacak. Aynı şekilde dükkan ve mağazalara da cerrahi maske ya da koruyucu gücü yüksek KN95/N95, FFP2 tipi maskelerle girilebilecek.





Bilim insanlarının toplu taşıma araçları için uzun süredir tavsiye ettikeri FFP2 maskeleri Bavyera eyaletinde birçok alanda zorunlu hale getirilmişti. Bavyera'nın ardından bazı eyaletler de doğru takıldığında daha yüksek koruma sağlayan FFP2 maskelerini kalabalık ortamlarda zorunlu hale getirmişti. Almanya'da risk grubunda yer alan yaklaşık 34 milyon 100 bin kişiye ise FFP2 maskesi ücretsiz olarak dağıtılacak.





Peki bu maskelerin diğerlerinden farkı ne? İşte FFP2 ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...









FFP2 maskesi nedir?





FFP2 maskelerinde partikül filtreleri bulunuyor ve yüzün yaklaşık yarısını kaplıyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak endüstriyel güvenlik bağlamında, örneğin el sanatlarıyla uğraşanlar tarafından toza karşı kullanılıyor. Federal ilaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü FFP2 maskelerini, "Beyaz renkte, genellikle kubbe şeklinde veya katlanabilir (kahve filtresi şeklinde) ve taşıyıcıyı parçacıklardan, damlacıklardan ve aerosollerden (sprey gibi hava içinde dağılan katı veya sıvı maddeler) korurlar" sözleriyle tanımlıyor. Bu maskelerin filtreli olanları da var. Bunlar hem maske takan kişiyi hem de etrafındaki insanları koruyor. FFP2 maskelerinin örgüsü daha yoğun olduğu için daha küçük parçacıkları da filtreliyor. Testlere göre aerosollerin en az yüzde 94'ünü süzüyor. TÜV veya DEKRA gibi kuruluşlardan kalite onayı alan bu maskeler Avrupa'da üzerine CE ibaresi basılarak satılabiliyor.







