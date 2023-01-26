Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da trende saldırı dehşeti: 2 ölü /26 Ocak 2023 09:11

Almanya'da trende saldırı dehşeti: 2 ölü

Almanya'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü beş kişi de yaralandı. Gözaltına alınan 33 yaşındaki Filistin asıllı zanlının akli dengesinin yerinde olmayabileceği belirtildi.

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Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde, bir banliyo treninin içinde yolculuk esnasında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az beş kişi de yaralandı.

Arka planı henüz aydınlatılamayan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, herhangi bir ülke vatandaşlığı olmayan 33 yaşındaki Filistin asıllı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 15.00 sularında, yaklaşık 70 yolcu taşıyan trenin Brokstedt istasyonuna varmak üzere iken yaşandı. İçişleri Bakanı Sütterlin-Waack'ın, haberi eyalet meclisinde iken aldığı ve konuyu istişare etmek için derhal Eyalet Başbakanı Daniel Günther ile bir araya geldiği bildiriliyor.

Akli dengesi kuşkulu

Polis'in verdiği bilgiye göre, aniden rastgele yolculara saldıran zanlı, Brokstedt istasyonunda diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi ve daha sonra Polis tarafından gözaltına alındı. İstasyon, incelemeler için boşaltılarak trafiğe kapatıldı. Emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığından kuşkulanılıyor.  

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuyla ilgili açıklamasında, "Tüm düşüncelerimiz, bu korkunç olayın kurbanları ve onların yakınlarında" ifadelerini kullandı.
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