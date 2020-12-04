Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da trenleri raydan çıkarmaya çalışan Iraklı mülteciye müebbet hapis /04 Aralık 2020 16:31

Almanya'da trenleri raydan çıkarmaya çalışan Iraklı mülteciye müebbet hapis

Almanya’nın Münih ile Nürnberg kentleri arasında hızlı trenlere saldırı düzenleyen Iraklı mülteci, ömür boyu hapse mahkûm oldu.

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Viyana'da sığınmacı olarak yaşayan 44 yaşındaki Iraklı, 2018 yılında Münih-Nürnberg arasında rayların arasına takoz koyarak ve çelik urganla hızlı trenleri raydan çıkarmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Saldırıda yaralanan da olmadı. Viyana Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada Iraklı mülteci, çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüs, terör eylemiyle maddi hasar ve terör örgütü mensubu olmaktan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası aldı. Iraklının eşi ise serbest bırakıldı. 44 yaşındaki Iraklı suçunu itiraf etti, ancak DEAŞ adına bu eylemleri yaptığı iddiasını reddetti. Suçlu bulunan Iraklı, terör eylemlerini adam öldürme niyetiyle değil, Irak’tan tüm yabancı askerlerin çekilmesi talebine dikkat çekmek için yaptığını savundu.
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