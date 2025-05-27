Almanya'da 'turbo vatandaşlık' dönemi kapanıyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın yeni hükümeti geçen yıl yürürlüğe giren üç yılda vatandaşlık düzenlemesinin iptali için resmen adım atıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt konuyu yarın yapılacak kabine toplantısında gündeme getireceğini duyurdu. Bild gazetesinde konuşan Dobrindt, "Üç yıllık ikametten sonra vatandaşlık verilmesi hataydı. Bu uygulamayı sona erdiriyoruz. Alman vatandaşlığı entegrasyon sürecinin sonunda verilmeli, başlangıcında değil" ifadelerini kullandı.



Mevcut koalisyonun küçük ortağı olan Sosyal Demokratların (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile kurduğu bir önceki hükümet döneminde yürürlüğe giren düzenleme basında ve halk arasında "turbo vatandaşlık" olarak adlandırılıyordu.



Buna göre bireyler; Almanca'yı çok iyi, yani C1 seviyesinde konuşabiliyorsa ve gönüllü faaliyetlere katılarak yaşadıkları topluma faydalı işler yapıyorsa, gösterdikleri "özel uyum başarısı" nedeniyle ikametlerinin üçüncü yılının sonunda vatandaşlığa başvuru hakkı elde ediyordu.



Turbo vatandaşlık uygulaması, yürürlüğe girmesinden beri Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yoğun eleştirilerinin hedefindeydi. Muhafazakâr CDU/CSU üç yıllık sürenin Alman vatandaşlığını hak etmek için çok kısa olduğunu savunuyordu.



Muhalefet partisi Yeşiller'in Federal Parlamento Grup Başkanı Katharina Dröge ise geri adıma "mantıksız" diyerek karşı çıktı. Dröge, "Bu uygulama, vatandaşlık için tüm koşulları yerine getiren, hızla entegre olan, iyi Almanca konuşan ve burada çalışan insanlarla ilgili" diyerek zaten Alman toplumuna entegre olmuş kişilere verilen bir hakkın geri alındığını söyledi.



Geçen yıl yaklaşık 200 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti; bu da son 25 yılın en yüksek rakamı olarak istatistik kayıtlarında yerini aldı.



Friedrich Merz başbakanlığındaki hükümet ayrıca ikincil koruma statüsündeki göçmenler için aile birleşimini de zorlaştırıyor. İçişleri Bakanı Dobrindt tarafından yine yarınki kabine toplantısında gündeme getirilmesi beklenen yeni düzenleme, aile birleşimi vizesine başvurmak için iki yıl beklemeyi gerektirecek.



Buna göre "ikincil koruma" statüsündeki göçmenlerin yakınları, iki yıldan önce aile birleşimi vizesi için başvuruda bulunamayacak. Almanya'da ikincil koruma statüsünde 351 bin 400 kişi bulunuyor. Bunların çoğunu Suriyeliler oluşturuyor.



Beş yılda vatandaşlık devam edecek



SPD, 23 Şubat erken seçimlerinin ardından CDU/CSU ile yürüttüğü koalisyon pazarlıkları sırasında bir yıl önce meclisten geçirdiği düzenlemeden geri adım atmıştı.



Geçen yıl ayrıca, Alman vatandaşlığını alabilmek için gereken ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilmişti. Yeni dönemde bu uygulama devam edecek. Yani Almanya'da kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden ve B1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olan göçmenler vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek.



Seçim döneminde CDU/CSU çifte vatandaşlık hakkının kaldırılmasını da istemişti. Yine geçen yıl, Türkleri de kapsayacak şekilde genişletilen düzenlemede de herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.



Almanya'da vatandaşlık başvuru ücreti yetişkinler için 255 euro, çocuklar için ise 51 euro. Kural gereği vatandaşlığa başvuracak kişilerin devletten sosyal yardım almıyor olmaları gerekiyor.