Almanya'da 'turbo vatandaşlık' Meclis'te: İltica edenler üzülecek

Almanya'da bir önceki hükümetin geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe soktuğu "turbo vatandaşlığın" kaldırılması bugün Federal Meclis'te oylanacak.





Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, vatandaşlığa başvuru için Almanya'da geçirilmesi gereken süreyi sekiz yıldan beş yıla indirmiş, entegrasyon konusunda özel başarı gösteren kişiler içinse üç yıl sonra vatandaşlık imkânı tanınmıştı. Vatandaşlık süresinin üç yıla kadar inmesi kamuoyunda "turbo vatandaşlık" olarak biliniyor.





Bir önceki hükümetin vatandaşlık yasasında yaptığı değişiklikler ayrıca çifte vatandaşlığa da izin veriyordu. Bugün meclisteki oylamada sadece turbo vatandaşlığın kaldırılması gündemde. Yasadaki diğer değişiklikler yürürlükte kalmaya devam edecek.





Şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) düzenlemeye en çok muhalefet eden partilerden olmuştu. Turbo vatandaşlığın kaldırılması CDU'nun seçim vaatlerinden biriydi. Parti, vatandaşlığın entegrasyon sürecinin başında değil sonunda kazanılması gereken bir hak olduğunu vurguluyor.





Etkisi sembolik kaldı

Ancak tartışmalara rağmen yürürlüğe girdikten sonra geçen sürede turbo vatandaşlığın etkisi sınırlı kaldı. Geçen yıl Alman vatandaşlığına başvurular yaklaşık 292 bin ile rekor seviyeye yükselirken turbo vatandaşlık başvurularının payı çok düşük oldu.





Kaç kişinin turbo vatandaşlık için başvurduğuna dair net rakamlar bulunmamasına rağmen toplam başvurulara oranının yüzde birden az olduğu tahmin ediliyor.





Yeşiller ve Sol Parti'den eleştiri

Turbo vatandaşlığın kaldırılması girişimine Yeşiller ve Sol Parti'den ise tepki geldi. Yeşiller Eş Başkanı Felix Banaszak, CDU-SPD koalisyonunun turbo vatandaşlıkta geri adım atmasını eleştirerek "Bu, Almanya'da ister üç yıldır ister üç nesildir yaşıyor olsun tüm güçlere ihtiyacımız olan bir dönemde verilmiş yanlış bir sinyal" dedi.





Federal Meclis'teki Sol Parti grubu İç Politika Sözcüsü Clara Bünger de turbo vatandaşlık için başvurusunu halihazırda yapmış bulunan ve yanıt bekleyen kişiler için geçiş süreci düzenlemesi yapılmamasını eleştirdi. Vatandaşlık başvuru sürecinin son derece uzun zaman aldığına işaret eden Bünger, başvurusuna yanıt bekleyen çok sayıda kişinin mağdur duruma düşeceğini kaydetti.





İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nden göç araştırmacısı Herbert Brücker de turbo vatandaşlığın kaldırılmasıyla yüksek nitelikli iş gücü açısından Almanya'ya gelmenin cazibesinin azalacağı uyarısı yaptı.