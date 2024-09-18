Almanya'da Türk anne ve çocuğunun öldüğü yangın kundaklama çıktı

Konuyla ilgili sosyal medyada çıkan haberleri VOA Türkçe’ye doğrulayan bir savcılık sözcüsü, olay yerinde yapılan araştırmalar sonrasında yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlendiğini doğruladı. Savcılık Sözcüsü Ingo Kechichian, "Yangın teknik bir arızadan çıkmamış, kasıtlı şekilde çıkarılmış. Bu nedenle kundaklamayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.







Olayın faillerinin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi ya da bulguya sahip olmadıklarını belirten sözcü, görgü tanıklarının yardımıyla yangını çıkaranı ya da çıkaranları yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.







DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEMİŞLER





Sözcü'de yer alan habere göre Eberswalde’nin polis ve itfaiye yetkilileri, yangın sonrasında yaptıkları ilk değerlendirmelerde teknik neden ihtimalini gündeme getirmişti. Eberswalde’nin bağlı bulunduğu Brandenburg eyaleti polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen Cumartesi saat 23.00 sıralarında bir binanın alt katındaki berber dükkanında çıkan yangın kısa sürede yayılarak tüm binanın bir anda alevler içinde kalmasına neden oldu.





İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşsa da yangında bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Yangında 4’ü ağır 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıkları, olayda yaşamını yitiren anne Emine Çoban ile oğlu Umut Can’ın dakikalarca pencerede kurtarılmayı beklediğini söyledi.





Binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğu, bina sahibinin de Türk olduğu belirtildi. Şanlıurfa'dan Almanya'ya 1 yıl önce gittiği öğrenilen ve yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ile Umut Can Çoban’ın cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.





Yangınla ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Türk vatandaşı olduğunu doğrulandı. Açıklamada, "Almanya’nın Eberswalde şehrinde 15 Eylül'de çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.





Eberswalde’deki yangında eşini ve oğlunu kaybeden Eyüp Çoban’ı arayarak başsağlığı dileyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Olayın, Alman makamları tarafından kapsamlı ve titiz şekilde araştırılmasını bekliyoruz. Geçmişte yaşanan benzer facialar hafızalarımızda derin izler bırakmışken bu tür olayların ardından sorumluların bulunması ve gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir" dedi.





YTB Başkanı Eren, Almanya’daki Türk toplumuna da başsağlığı dileyerek, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.