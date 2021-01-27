Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Türk esnafının yoğun olduğu sokağa kara para baskını! /27 Ocak 2021 19:02

Almanya'da Türk esnafının yoğun olduğu sokağa kara para baskını!

Köln polisi bu sabah Mülheim semtinde, ağırlıklı olarak Türk esnafının bulunduğu Keupstrasse’deki iş yerlerine baskın düzenledi. Polis, burada kara para aklayan şebeke üyelerini ve suç delili aradı.

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Köln polisi, Keupstrasse’nin girişini ve çıkışını uzun süre tuttu ve kimseyi sokağa sokmadı. Baskınlarda eyalet polisiyle birlikte gümrük görevlileri de yer aldı. Baskının sadece Köln ile sınırlı olmadığı başka şehirleri de kapsadığı öğrenildi. Köln’ün yanı sıra Leverkusen, Brühl ve Bergisch Gladbach şehirlerinde de çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi. Baskınlar sırasında kara para aklama ve büyük çapta dolandırıcılık yapan çeteye mensup sekiz şüpheli yakalandı.

ALTIN SATIN ALIYORLAR
Savcı, çetenin yasa dışı yollarla elde edilen kara parayı akladığından hareket ediyor. Edinilen bilgiye göre çete üyeleri kara parayla Almanya’da önce altın satın alıyor. Bu altınları daha sonra yasal yollarla Türkiye’ye çıkarıyor. Türkiye’de ise altınları satarak nakit paraya dönüştürüyor. Böylece kara parayı aklıyor.
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