Almanya'dan Türk turizmine büyük darbe

Almanya, Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemleri kademeli olarak yumuşatmaya başladı. Seyahat yasağının 14 Haziran’da sona ereceği Almanya’da önce ülke içi seyahatler başlayacak. Ardından yakın ülkeler dolacak ve yaz ortasından sonra Akdeniz bölgesinde özellikle Yunanistan ve Türkiye’nin gündeme geleceği öngörülüyor.







Bu süreçte, çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Almanya ile olan seyahat kısıtlamaları merak edilen konuların başında geliyor.





Türkiye’de havayolu şirketleri haziran başında uçuşlara başlıyor. Skyscanner’dan yapılan aramalarda Almanya’nın belirli havalimanlarından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuşların yapılacağı görülüyor.





Bu havalimanları şöyle:





Berlin-Schönefeld

Düsseldorf

Frankfurt-Main

Hamburg

Hannover

Köln

Münih

Nürnberg

Stuttgart





İşin diğer yanında ise Alman hükümetinin koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye seyahat uyarısı hâlâ yürürlükte.

Merkel hükümetinin önümüzdeki günlerde turizm ve yurt dışına seyahat konusunda alacağı kararlar, bu yıl yurt dışında tatil yapmayı düşünen Almanların yanı sıra, yakınlarını ziyaret etmeyi planlayan Almanya'daki Türkler tarafından da merakla bekleniyor.





BBC Türkçe'den Değer Akal’ın haberine göre, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, turizmin canlandırılması için hem Alman hem de Türk hükümetiyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.





"Her ne istikamette olursa olsun, sınırların açılması yönünde yapılan tüm değerlendirmelerin amacı sonuçta tatil için güvenli seyahat imkanlarının sağlanması olmalı" diyen Fiebig, turizmin yeniden canlandırılması için etkili hijyen ve sosyal mesafe kurallarının geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.





Bu yaz tatil yapılmasına imkân sağlayabilecek kuralları içeren bir önlemler kataloğu hazırladıklarını, bunu Alman hükümetine sunduklarını söyleyen Fiebig, Türkiye gibi turizm ülkelerinde de turistlerin sağlığını güvenceye alacak koşulların temin edilmesi için farklı konseptler üzerinde çalışıldığını hatırlattı. Fiebig, "Bu çalışmalar hakkında Türkiye ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.





DRV Başkanı’na göre her ülke için ayrı ayrı, ilgili ülkedeki koşullar göz önünde bulundurularak kararlar alınacak.





Turizmden de sorumlu olan Alman Federal Ekonomi Bakanlığı ise, "Bu yaz Türkiye'de tatil yapmak mümkün olacak mı?" sorusunu yanıtlarken, halen belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.





Bakanlık sözcüsü, "Bu yıl kimin, hangi ülkelerde yaz tatili yapabileceği konusunda belirsizlik sürüyor. Federal Hükümetin Turizmden Sorumlu Özel Temsilcisi Thomas Bareiss'in de açıklamalarında dile getirdiği gibi bu sorunun yanıtı salgının seyrine bağlı. Bu nedenle şu aşamada nihai bir açıklama yapmak mümkün değil" ifadesini kullandı.





Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Kaya, Alman hükümetinin kısa vadede Türkiye'de tatile yeşil ışık yakmasının çok kolay olmayacağı görüşünde.





Berlin'de yaşayan, seyahat ve turizm şirketi sahibi olan Kaya, "Bu yıl ne yazık ki Türkiye turizmi için kötü bir yıl olacak. Bu tamamen kaybedilmiş bir sezon olabilir. Turizimciler olarak 2020 yılı bitmiş gözüyle bakıyoruz" görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:





"Alman Hükümeti'nin uyguladığı seyahat yasağı yürürlükte olduğu müddetçe zaten kimse Türkiye'ye tatile gidemez. Diyelim ki siyasi görüşmeler yoluyla uzlaşma oldu, Alman hükümeti ikna edildi, seyahat yasağı kaldırıldı ya da hafifletildi. Alman turistler bu yaz Türkiye'ye gider mi? Buna çok da ihtimal vermiyoruz. Olursa da az sayıda insan gider. Türkiye'de tatil konusunda şu anda talep yok, Türk hükümetinin gündeme getirdiği sertifikanın da Alman turistleri ikna etmesi en azından şu aşamada çok zor görünüyor."





Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre, Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre ciddi artış göstermişti.





Temmuz 2019'da yaklaşık 868 bin Alman turist Türkiye'yi ziyaret ederken, 2018 yılının aynı ayında bu rakam yaklaşık 761 bin olarak kaydedilmişti. Rakamlara göre, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısında yüzde 14 oranında artış gözlenmişti.





Bakanlığın yılın ilk yedi ayı için açıkladığı rakamlarda da artış söz konusuydu. 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye giden Alman turist sayısı yaklaşık 2 milyon 321 bin olarak kaydedilirken 2019'da aynı dönemde giden Alman turist sayısı yaklaşık 2 milyon 670 bin olarak ifade edilmişti.