Almanya'da, Türkiye'ye gönderilmek için toplanan yardımlar kundaklandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından dünyadaki ülkelerden Türkiye'ye çok sayıda kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderildi.





Almanya'da ise bir gurup kendini bilmez kişi tarafından yapılan büyük tepki topladı.





Almanya’nın Marl kentinde Türklere ait bir süpermarkette depremzedeler için toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Gece başlayan yangında 30 kişilik ekip yangını güçlükle söndürebildi.





Alman polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.