Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Türklere özel pasaport uygulaması başladı /18 Ekim 2024 12:21

Almanya'da Türklere özel pasaport uygulaması başladı

Avrupa'daki Türklerin en çok bulunduğu ve seyahat ettiği ülkelerden olan Almanya'da Türklere özel pasaport uygulaması başladı.

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Almanya'nın Hamburg eyaletinde Türk vatandaşlarına Türkçe kimlik ve pasaport uygulaması başladı. Artık Hamburg'da kimlik, oturum kartları ve pasaportlarda Türkçe karakterler kullanılabilecek. Bu yeni uygulama sayesinde Türkçe isimlerde bulunan "ç, ğ, ş ve ı" gibi Alman alfabesinde olmayan özel karakterli harfler artık resmi kimlik belgelerinde yer alabilecek.

HAMBURG'DA TÜRKLERE ÖZEL YENİ PASAPORT
OdaTv'nin haberine göre yeni uygulama ile artık Hamburg'da kimlik, oturum kartları ve pasaportlarda Türkçe karakterler kullanılabilecek. Bu uygulamanın ülkenin diğer kısımlarına da yayılması bekleniyor.

Öte yandan Balkan ülkeleri arasında yer alan Makedonya'da da Türkçe pasaport uygulaması yer alıyor. Ülkede Arnavutça ve Boşnakçanın yanı sıra Türkçe de resmi azınlık dili olarak kabul görüyor. Diller Yasası ve Prespa Anlaşması uyarınca ülke, geçen aylarda Kimlik Kartı Yasası'nda değişikliğe gitti.

Bu değişiklikle, resmi azınlık diline mensup kişiler, kimlik kartları ve pasaportlarını kendi dillerine uygun değiştirebildi.
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