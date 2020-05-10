Almanya'da üç ilçede kırmızı, 9 ilçede turuncu alarm

Başbakan Merkel ve Eyalet Başbakanlarının gevşeme toplantısında aldığı karar ile Korona vakaları tekip edilecek ve 100.000 kişi başına 50'den fazla yeni korona enfeksiyonu varsa, bir şehir veya bölge karantinaya alınacaktı. Almanya'da şu ana kadar sadece üç bölgede kırmızı alarm verecek durum yaşandı.











Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) genel bir değerlendirmesine göre, Almanya'daki eyaletlerin büyük çoğunluğu şu anda federal ve eyalet hükümetleri tarafından belirlenen yeni korona enfeksiyonları için üst sınırın çok altında. Bununla birlikte, bu sınırın aşıldığı üç ilçe tespit edildi . Thüringen'de Greiz, Kuzey Ren-Vestfalya'da Coesfeld ve Schleswig-Holstein'da Steinburg. Dokuz ilçede de rakamlar turuncu alarmı gösteriyor Turuncu alarm verilen ilçelerde vakalar 100.000 kişi başına 50 ile 25 arasında bulunuyor. Almanya'nın geri kalanında şu anlık riskli bir durum bulunmuyor .









Bu arada Almanya'da çoğaltma sayısında da bir artış tespit edildi Bu korona salgını ile ilgili günlük yönetim raporu Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklandı.

Uzmanlar vaka başı bulaşma sayısının 1.10 olarak tahmin ediyor. Cuma günü, RKI bunu 0.83 olarak tahmin etmişti. Üreme sayısı, enfekte bir kişinin hastalığı sırasında bir patojene kaç kişiye bulaştığını gösterir. RKI, salgının azalması için reprodüksiyon sayısının birin altında olması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

RKI'ye göre, şimdi Almanya'da yeni korona virüsü ile 168.551 enfeksiyon tespit edildi. Etkilenenlerin yaklaşık 143.300'ü iyileşti. Diğer ülkelere gelince, uzmanlar ayrıca Almanya'da çok sayıda bildirilmemiş vaka beklemektedir 7,369 enfekte insan çoktan öldü.





Gevşeme bölgeye göre değişir





Federal eyaletlerin istatistiklerine göre, Bavyera'da 44.527'den fazla vaka ve en az 2.164 ölüm, özellikle 34.700'den fazla vaka ve en az 1.423 ölüm ile Kuzey Ren-Vestfalya ve 33.200'den fazla doğrulanmış vaka ve en az 1.542 ölüm ile Baden-Württemberg'in çok sayıda kayıtlı enfeksiyonu var.