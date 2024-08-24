Almanya'da üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıda 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı

Polis ayrıca saldırganın “nerede olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını” ve görünüşü hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ülkenin batısındaki sanayi kentinde cuma akşamı bir festivalde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı.Zanlı, olay yerinden kaçtıktan sonra polis arama çalışmaları başlattı.Polisin yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili olarak 15 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Gözaltının bu sabah, iki kadının 15 yaşındaki genç ile bir başkası arasında geçen ve saldırının konuşulduğu bir konuşmaya kulak misafiri olduklarını bildirmeleri üzerine gerçekleştiği belirtildi.Bu kişinin saldırıyı önceden bildiğinden ve polise bildirmediğinden şüpheleniliyor.Polis, saldırganın kimliğinin belirsizliğini koruduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini ekledi.Müfettişler hala saldırıyı tam olarak kimin gerçekleştirdiğini belirlemeye çalışıyor.Komiser Markus Röhrl, saldırıda 67 ve 57 yaşlarında iki erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.Yetkili, bir soru üzerine saldırganın kurbanların boyun ve boğazlarını hedef aldığını söyledi.Zanlının saldırı nedenini henüz bilmediklerini, ancak şu anda “terör amaçlı” bir nedeni göz ardı edemeyeceklerini kaydetti.Polis ayrıca “birden fazla bıçak” bulduklarını ve bunlardan birinin saldırıda kullanılıp kullanılmadığını araştırdıklarını açıkladıKomiser Röhrl, polis memurlarının başka kimsenin olaya karıştığını düşünmediklerini ve kanıt aradıklarını söyledi.Daha fazla bilgi için halka çağrıda bulunan yetkili, insanları spekülasyon yapmamaya ya da sosyal medyada bilgi paylaşmamaya çağırdı.Saldırı yerel saatle Cuma akşamı 22:00 sularında, şehir merkezinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi.Saldırgan olay yerinden kaçtı.Polisten yapılan ilk açıklamada, saldırının amacına dair bilgi olmadığı, saldırganın net bir eşkalinin bulunmadığı, arama çalışmalarının devam ettiğini kaydedilmişti.Şehir merkezindeki insanlara "dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı. Şüpheli davranan birini görmeleri halinde polisi aramaları istendi.Saldırının ardından polis güvenlik kordonu oluşturdu.Yollar kapatıldı ve arama çalışmaları sürerken bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.Kentin 650'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen festival iptal edildi.Polis sözcüsü Alexander Kresta, Alman medyasına yaptığı açıklamada çok sayıda görgü tanığıyla konuştuktan sonra “şu anda saldırganın tek kişi olduğunu varsayıyoruz” dedi.Belediye Başkanı Tim Kurzbach şehrin şok, dehşet ve keder içinde olduğunu söyledi.Kuzey Ren-Westfalya Başbakanı Hendrik Wuest, acımasız ve anlamsız şiddet eyleminin eyaleti kalbinden vurduğunu ifade etti.İçişleri Bakanı Nancy Faeser Solingen'e gitti.Başbakan Olaf Scholz da X hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili olarak Belediye Başkanı Kurzbach ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Failin bir an önce yakalanması ve kanunun tüm gücüyle cezalandırılması gerekiyor" diye yazdı.