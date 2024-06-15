Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da üç kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürüldü /15 Haziran 2024 16:17

Almanya'da üç kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürüldü

Magdeburg kentindeki saldırgan bir de cinayet işledi.

SHABER3.COM

Almanya'nın Magdeburg şehrinde cuma gece saatlerinde üç kişiyi bıçaklayıp bir kişiyi de ağır yaralayan bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bild gazetesinin aktardığına göre bir polis sözcüsü, bir bahçe partisine izinsiz giren şüpheli şahsın, içeri girdikten sonra rastgele insanlara saldırmaya başladığını söyledi.

Partide bulunan üç kişiyi bıçaklayan saldırgan, bir kişiyi ağır yaraladı. Şahsın partiye girmeden önce bir kişiyi de öldürdüğü açıklandı.

Polis daha sonra partiye ev sahipliği yapan ailenin Saksonya-Anhalt eyaletindeki Magdeburg şehri yakınlarındaki Wolmirstedt'te bulunan Genossenschaftsweg'deki evine yerel saatle 21.30 sularında bir operasyon gerçekleştirdi.

Bild'e göre, kimliği açıklanmayan saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu ve daha sonra kaldırıldığı hastanede kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

Parti, ev sahibi Almanya'nın İskoçya ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlaması münasebetiyle düzenlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da üç kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:06