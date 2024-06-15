Almanya'da üç kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürüldü

Almanya'nın Magdeburg şehrinde cuma gece saatlerinde üç kişiyi bıçaklayıp bir kişiyi de ağır yaralayan bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Bild gazetesinin aktardığına göre bir polis sözcüsü, bir bahçe partisine izinsiz giren şüpheli şahsın, içeri girdikten sonra rastgele insanlara saldırmaya başladığını söyledi.



Partide bulunan üç kişiyi bıçaklayan saldırgan, bir kişiyi ağır yaraladı. Şahsın partiye girmeden önce bir kişiyi de öldürdüğü açıklandı.



Polis daha sonra partiye ev sahipliği yapan ailenin Saksonya-Anhalt eyaletindeki Magdeburg şehri yakınlarındaki Wolmirstedt'te bulunan Genossenschaftsweg'deki evine yerel saatle 21.30 sularında bir operasyon gerçekleştirdi.



Bild'e göre, kimliği açıklanmayan saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu ve daha sonra kaldırıldığı hastanede kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.



Parti, ev sahibi Almanya'nın İskoçya ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlaması münasebetiyle düzenlenmişti.