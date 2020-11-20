Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ürkütücü gözaltı nedeni: İnsan eti yemek /20 Kasım 2020 23:37

Almanya'da ürkütücü gözaltı nedeni: İnsan eti yemek

Berlin'de bir kişinin insel şiddet kaynaklı cinayet ve 'insan eti yemek' şüphesiyle bir kişiyi gözaltına alındığı ifade edildi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve 'insan eti yemek' şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

Uzmanlar, bulunan kemiklerin 2 ay önce kaybolan 44 yaşındaki bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri polisi Berlin'de şüphelinin oturduğu apartmana götürdü. Şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Polis, insan kemiklerini Berlin'in kuzeyinde bulunan Buch adlı yerleşimde 8 Kasım tarihinde bulmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Berlin'de yayın yapan günlük BZ gazetesine açıklamalarda bulunan polis, bulunan kemiklerin etten tamamen ayrılmış olduğunu, Stefan T'.nin ‘yamyamlık kurbanı' olduğu yönünde bazı işaretlere rastlandığını açıkladı.
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