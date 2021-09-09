Samanyolu Haber /Dünya / "Almanya'da uzun süredir işsizler sokakları süpürsün" /09 Eylül 2021 12:08

"Almanya'da uzun süredir işsizler sokakları süpürsün"

Almanya’da Saksonya-Anhalt CDU Teşkilat Başkanı Sven Schulze, uzun süreli işsizlerin iş hayatına kazandırılması için öneride bulundu.

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Schulze, sosyal yardımla geçinen uzun süreli işsizlerin, kamu yararına işlerde çalışması gerektiğini belirtti. Schulze, örnek olarak uzun süre işsizlerin sokakları süpürebileceğini kaydetti. Schulze, bu konuda en doğru yaklaşımın ‘Talep ve Teşvik’ olacağını söyleyerek, “Bu, ilk önce uzun süreden beri devlet yardımı alan ve iş hayatına kolayca entegre edilemeyecek insanları kapsamalı” dedi. Schulze, bu durumda olan insanların iş piyasasına kazandırılması için ilk adım olacağını ifade ederken öneriye diğer CDU teşkilatlarından da destek geldi.

GÖÇMENLERİ ÖNE SÜRDÜ

Hamburg CDU Teşkilat Başkanı Christoph Ploss ise kamu yararına işlerin özellikle göçmenlere verilebileceğini gündemde getirdi. Danimarka’da sosyal demokrat iktidarın ‘Uyuma ihtiyaç duyan’ grupları hafta 37 saat kamu yararına işlerde çalıştırdığını belirten Ploss, “Bu Danimarka’daki Sosyal Demokratların, entegrasyon hakkında Alman meslektaşlarından çok daha fazlasını anladıklarını gösteriyor” dedi.

KENDİLERİNİ YARARLI HİSSEDECEKLER

Berlin CDU Teşkilatı da Sven Schulze’nin önerisine destek verirken uygulanacak modeli olumlu karşıladıklarını belirtti. CSU uzmanı Michael Kuffer de işsizlerin kamu yararına işlerde çalışması halinde kendilerini yararlı hissedeceklerini ve yeniden diğer insanlarla ilişki kurmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.
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