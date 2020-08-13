Almanya'da vaka sayılarındaki hızlı yükseliş endişeleri arttırıyor









Almanya’da 1 Mayıs’ta bin 639 vaka tespit edilmişti. Daha sonraki haftalarda vaka sayıları gerilemiş hatta Haziran ve Temmuz aylarında günlük vaka sayısı 200 seviyelerine düşmüştü. En fazla artış Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde tespit edildi.





Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede bugüne kadar toplam 219 bin 964 kişi Corona virüse yakalanırken 9 bin 211 kişi de hayatını kaybetti. Son dönemde her gün giderek artan vaka sayısı kamuoyunda mart ayındaki gibi bir karantina dönemine yeniden dönüleceği korkusuna yol açtı. Yapılan bir araştırmaya göre, halkın yüzde 82’si ikinci Corona virüs dalgasının geleceğini ve salgının ilk döneminde olduğu gibi restoran, kuaför gibi iş yerlerinin ve sinemaların, müzelerin kapanacağını tahmin ediyor.





Hem Corona uzmanları hem de siyasetçiler "Yeni rakamlar ikinci dalganın kapıda olduğunun habercisi” uyarılarıyla halkı, kurallara sıkı sıkıya uymaya çağırıyor. Enfeksiyon sayılarının artmasıysa yurt dışında virüs kaparak ülkeye dönen tatilciler ve ülke içinde sosyal mesafe ve maske takma gibi kurallar konusunda artan ihmalkarlıkla açıklanıyor. Nitekim Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, hijyen kurallarının önemini vurgulayarak kamuoyunu yeniden temkinli olmaya çağırdı. Seibert, özellikle gençlerde yeni vaka sayısının arttığına dikkat çekerek gidişatın hükümeti endişelendirdiğini vurguladı.





Okullarda vaka sayısı arttı





Hafta başından bu yana birçok eyalette okulların açılmasıyla vaka sayılarının daha da artabileceği tahmin ediliyor. Haftalardır tartışmalara neden olan okulların açılması konusunda gelen son veriler, konuyla ilgili endişelerin doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Nitekim başkent Berlin’de okulların açılmasından sadece üç gün sonra, en az altı okulda bazı öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 belirtilerinin tespit edilmesinden sonra bulundukları sınıflar karantinaya alınırken bir okulda eğitime ara verildi ve tüm öğrenciler karantinaya alındı. Bu konuda gözler, nüfusun en yoğun yaşadığı ve eğitim yılına Çarşamba günü başlayan Kuzey Ren Vestfalya’ya çevrildi. Burada, Berlin’e kıyasla geniş kapsamlı maske zorunluluğu uygulanıyor ve öğrenciler derslerde de maske takıyor. Ancak başka eyaletlerde ve gittikleri ülkelerden tatilden gelenlerde zorunlu test yaptıranlar arasında pozitif çıkanların sayısının artması, Kuzey Ren Vestfalya’da da önümüzdeki günlerde okullarda enfeksiyonlarda artış olacağı endişesini beraberinde getiriyor.









Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), vaka sayılarının yüzde 50'sine yurt dışından getirilen virüslerin yol açtığını açıklamıştı.





Öte yandan RKI, Corona virüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceği şeklinde dün yayınlanan bir haberini geri çekti. Söz konusu haberin "Eski olduğunu ve güncel durumu yansıtmadığını" açıklayan enstitü, basın metninin de internet sitesinde yanlışlıkla yayınladığını duyurdu ve kamuoyundan özür diledi. RKI’nin dünya çapında yankı bulan haberinde, aşı konusundaki araştırmaların son hız devam ettiğine dikkat çekilerek "Geçici tahminler, bir ya da birden çok aşının kullanıma sunulmasının 2020 yılı sonbaharına kadar mümkün olabileceğini göstermektedir" ifadesine yer verilmişti.