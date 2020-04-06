Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da vak'a sayısı 100 bini geçti /06 Nisan 2020 11:06

Almanya'da vak'a sayısı 100 bini geçti

Son 12 saatte 1.367 yeni hasta tespit edilen Almanya’da vak'a sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Almanya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 100 bini geçen dördüncü ülke oldu. Son 12 saatte 1.367 yeni hasta tespit edilen Almanya’da vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi. 

336 bin 851 vak'a ile ilk sırada bulunan ABD’yi 131 bin 646 vak'a ile İspanya ve 128 bin 948 vak'a ile İtalya takip ediyor. 

TÜRKİYE'DE VAK'A SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Salgının çıkış noktası olan Çin’in 81 bin 708 vak'a ile 6'ncı sırada bulunduğu listede, Türkiye ise 27 bin 069 vak'a ile 9'uncu sırada.

Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.584’e çıktı. 34 Türkiye vatandaşı Koronavirüs sebebiyle Almanya'da hayatını kaybetti. 

Covid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da vak'a sayısı 100 bini geçti Sonraki Haber >>

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:17