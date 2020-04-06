Almanya'da vak'a sayısı 100 bini geçti

Almanya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 100 bini geçen dördüncü ülke oldu. Son 12 saatte 1.367 yeni hasta tespit edilen Almanya’da vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.





336 bin 851 vak'a ile ilk sırada bulunan ABD’yi 131 bin 646 vak'a ile İspanya ve 128 bin 948 vak'a ile İtalya takip ediyor.





TÜRKİYE'DE VAK'A SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI





Salgının çıkış noktası olan Çin’in 81 bin 708 vak'a ile 6'ncı sırada bulunduğu listede, Türkiye ise 27 bin 069 vak'a ile 9'uncu sırada.





Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.584’e çıktı. 34 Türkiye vatandaşı Koronavirüs sebebiyle Almanya'da hayatını kaybetti.





Covid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.