Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da vak'alar arttı, polisiye önlemler devrede /22 Haziran 2020 09:49

Almanya'da vak'alar arttı, polisiye önlemler devrede

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Göttingen ile bölgelerindeki koronavirüs vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından yetkililer, polisten karantina tedbirlerini daha sıkı uygulamasını istedi.

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Enfekte kişi sayısının artması, ülkede virüsün yeniden çoğalma hızının yükselmesine de neden oldu.

Alman Robert Koch Halk Sağlığı Enstitüsü (RKI), koronavirüs enfeksiyonundaki yeniden çoğalma oranının 1,79'a yükseldiğini duyurdu.

RKI, bu rakamın uzun vadede salgını frenlemesi öngörülen seviyenin çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Ülkedeki teyitli vaka sayısı 191 bini aşarken can kaybı da 8 bin 961'i bulmuş durumda.

Göttingen'de karantinadaki bina sakinleri polisle çatıştı

Bu arada çoğu göçmen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı ve etrafı bariyerlerle çevrili Göttingen'de karantina altındaki bir binanın sakinleri ile polis arasında çatışma çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Göttingen Emniyet Müdürü Uwe Luehrig, "Yaklaşık 200 kişi dışarı çıkmaya çalıştı, 500 kişi karantina kurallarına uydu." dedi.

Kolluk kuvvetlerinin binadan çıkışa izin vermemesi üzerine çıkan arbedede eylemcilerin şişeler, havai fişekler ve metal çubuklarla saldırması neticesinde 8 polisi yaralandı.

Et fabrikasında Covid-19 vakalarının artması sonucu işçiler ülkelerine dönmek istedi

Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Tönnies et fabrikasında binden fazla işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışanlar, yöneticiler ve aileleri dahil 6 bin 500'den fazla kişi karantinaya alındı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, çok sayıda Bulgar, Rumen ve Polonyalı işçinin çalıştığı fabrikada görülen vakaların artması üzerine, bu ülkelerin konsolosluklarından tercüman desteği istedi.

Fabrika yerleşkesinde bin 300 ev bulunduğunu belirten Başbakan Laschet, polisin ve kamu görevlilerinin karantina kurallarına uyulması için yoğun çalıştığını söyledi.

Bazı işçilerin ülkelerine dönmek istediğine işaret eden Laschet, "İnsanlara enfekte oldukları takdirde kendi ülkelerine dönmeye çalışmamaları gerektiğini açıklamamız gerekiyor. Yapabilecekleri en iyi şey, en iyi sağlık hizmetini alacakları Almanya'da kalmak." ifadelerini kullandı.
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