Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da "vakaların düştüğü yerlerde maske çıkaralım" önerisi /13 Haziran 2021 13:19

Almanya'da "vakaların düştüğü yerlerde maske çıkaralım" önerisi

İnsidans değerlerinin 35’in altında olduğu bölgelerde maske zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini belirten FDP’li siyasetçi Wolfgang Kubicki, ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadele yönetimi hakkında seçimlerden sonra Federal Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

SHABER3.COM

ABD’de aşı olanlar için maske zorunluluğu kaldırıldı. Aynı şekilde Danimarka’da sadece metro, tren ve otobüslerde maske zorunluluğu bulunuyor. İsviçre de okullarda ve açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor. Almanya’da ise hâlâ okullarda, iş yerlerinde, bazı merkezi caddelerde ve mağazaların içinde maske zorunluğu bulunuyor. 

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP), insidans değerlerinin 35’in altında olduğu yerlerde maske zorunluluğunun ‘Enfeksiyonla Mücadele Yasası’na aykırı olduğunu belirtti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kubicki, “İnsidansın 35’in altında olduğu bölgelerde vatandaşların anayasal hakkı olan özgür hareket edebilmesini kısıtlayamazsınız. Enfeksiyonla Mücadele Yasası kapsamında maske zorunluğunun özellikle de açık alanlarda kaldırılması gerekir” dedi. Kubicki eyalet hükümetlerine çağrı yaparak, maske zorunluluğu konusunda düzenleme yapmalarını, daha çok bilgilendirici kampanya yapılmasını önerdi.

Hükümetin kullanımı uygun olmayan maskeleri satın almasını, test stratejisini ve salgın nedeniyle yoğun bakım servislerinin kapasitesinin sınırına geldiği yönündeki açıklamalarını da eleştiren Kubicki, bu konuların 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra Meclis’te araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu, araştırma komisyonu kurulacağına ilişkin bir açıklamadır” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da "vakaların düştüğü yerlerde maske çıkaralım"... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:34